GCMs prendem indivíduo por tráfico no Jardim Camargo

Nesta quarta feira, 30, os Guardas Municipais de Mogi Guaçu Colombo e Taiguara faziam patrulhamento pelo Jardim Camargo, quando visualizaram um indivíduo conhecido nos meios policiais fazendo uso de entorpecentes.

O mesmo foi abordado e com ele foi encontrado uma porção de maconha, o jovem foi questionado e informou aos GCMs que em sua residência no Jardim Jacira, havia mais entorpecentes. Foi solicitado apoio as viaturas do supervisor e do Canil.

Na residência do jovem no local indicado foram localizadas 18 pedras de crack, 10 porções de maconha. O indivíduo foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento – PPA, onde passou por exame clínico, ficando claro que não havia nenhum tipo de lesão ou escoriação pelo corpo do suspeito.

O indivíduo foi encaminhado a Central de Policia Judiciária – CPJ, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e autuou o jovem em flagrante delito por tráfico de drogas, art.33 do código penal, e posteriormente encaminhado a Cadeia publica de Itapira onde permanecerá à disposição da justiça.