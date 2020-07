GCMs prendem três por tráfico de drogas no Jardim Novo II

A viatura da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, se encontrava estacionada próximo ao PPA – Posto de Pronto Atendimento , quando um munícipe foi até a viatura e informou que pelo Jardim Novo II, em uma determinada rua havia chegado uma certa quantia de entorpecentes, e pelo local haviam três pessoas estariam a droga.

Diante da denúncia Os GCMs Colombo e Carlos Borges deslocaram-se até o local. Quando chegaram próximo da residência visualizaram um indivíduo em frente à residência, ao avistar a viatura o mesmo veio a dispensar uma sacola. A viatura então abordou o indivíduo de 19 anos, e para o lado de dentro do portão da residência havia o segundo indivíduo, 27 anos que também foi abordado.

Ao checar o interior da sacola que o primeiro jovem veio dispensar, foi localizado 231 gramas de cocaína e um copo de liquidificador onde havia resquícios da mesma substância. Com o segundo homem foi localizado apenas uma chave, com a permissão do segundo indivíduo os guardas entraram na residência e localizamos uma jovem, 24 anos no interior da mesma.

Na residência havia um cômodo trancado por uma corrente e cadeado, então foi testada a chave localizada com o segundo indivíduo e o cadeado se abriu, no interior desse cômodo foram localizados 16 tijolos de maconha (totalizando 14,3 kg) e 5000 flaconetes vazios, diante dos fatos todos foram endagados e os dois indivíduos do sexo masculino assumiram a propriedade dos entorpecentes e flaconetes e a mulher confessou que era moradora da residência e responsável pelo entorpecente.

Todos foram encaminhados até o PPA onde passaram por exames clínicos e foi constatado que os 3 não possuíam nenhuma lesão ou escoriações pelo corpo e posteriormente foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária – CPJ, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e autuou os três jovens em flagrante por tráfico de entorpecentes, art 33 do código penal. Todos ficaram detidos e a disposição da Justiça.

Esta Operação contou com apoio da viatura do Comandante, subcomandante, inspetor e viaturas do canil.