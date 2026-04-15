Geopolítica e negócios globais pautam o Global Trade Summit 2026 em Campinas

Evento da ACIC, no dia 29 de abril, reúne especialista da FGV, rodada de negócios e oportunidades de networking

A edição 2026 do Global Trade Summit traz para Campinas, no próximo dia 29 de abril, um importante debate sobre os impactos do cenário mundial na rotina das empresas brasileiras, considerando conflitos internacionais, instabilidade econômica, mudanças regulatórias e a reconfiguração das cadeias de suprimentos, além dos desafios e inquietações do mercado regional.

O evento, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), será realizado no Royal Palm Hall e contará com a palestra “Quando o mundo muda: geopolítica, disrupções e a batalha pela continuidade dos negócios”, ministrada por Gustavo Bonini, diretor institucional do Scania Group no Brasil e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Educação Executiva.

“O Global Trade Summit 2026 acontece em um ambiente já consolidado como palco de grandes encontros empresariais, e a participação de um especialista da FGV reforça sua relevância para a comunidade”, destaca a presidente da ACIC, Nina Bertelli.

Em sua palestra, Bonini não apenas traça uma análise da conjuntura mundial, como também a relaciona diretamente com a forma como as empresas operam, se expandem e mantêm sua competitividade no mercado internacional.

“O nosso objetivo é oferecer uma leitura estratégica do cenário atual, conectando os principais movimentos globais às decisões práticas do dia a dia empresarial. A análise também inclui perspectivas para 2026, com base no desempenho recente do comércio exterior e nas tendências que devem influenciar os próximos meses”, completa Nina.

Com ampla atuação no setor industrial e institucional, Bonini reúne experiência tanto no ambiente corporativo quanto em entidades ligadas ao comércio e à indústria. Ele também integra organizações como Fiesp, Anfavea e câmaras de comércio internacionais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de políticas e relações comerciais entre países.

Ingressos à venda

Planejado como um espaço de aproximação das empresas brasileiras com o mercado internacional, o Global Trade Summit 2026 transita entre conteúdo estratégico e oportunidades de negócios.

Isso porque, além da palestra, será realizada uma rodada de negócios, reunindo empresários e representantes de instituições ligadas ao comércio exterior em um ambiente voltado à geração de conexões e parcerias.

O evento também oferece diferentes modalidades de participação, contemplando perfis distintos de público. Há ingressos exclusivos para a palestra, com condições especiais para associados da ACIC e alunos da FGV.

Outra opção disponível inclui acesso apenas à rodada internacional de negócios. Já o ingresso All Inclusive reúne todas as atividades do evento, incluindo a palestra e a rodada de negócios, além de recursos adicionais voltados à ampliação do networking e das oportunidades comerciais.

Adquira seu ingresso (vagas limitadas): https://acicampinas.com.br/global-trade-summit