Simone Mendes apresenta “O Melhor de Mim” em evento exclusivo e lança primeiro volume do DVD

O projeto já está disponível nas plataformas e traz “Direitos Iguais” como faixa foco

Simone Mendes inicia uma nova fase de sua carreira com o lançamento do primeiro volume do DVD “O Melhor de Mim”. O projeto, que já está disponível, marca um momento especial na trajetória da artista e apresenta ao público as primeiras faixas do audiovisual, todas inéditas.

O lançamento foi celebrado em um evento exclusivo para fãs, imprensa e convidados na noite da última quinta-feira, dia 26. Na ocasião, a cantora atendeu jornalistas de todo o país e apresentou um pocket show animado, antecipando ao vivo algumas das novidades do projeto.

Em conversa com a imprensa, Simone destacou a grandiosidade de “O Melhor de Mim”, seu quarto projeto na carreira solo, reforçando que o trabalho celebra sua essência artística — marcada por uma sequência de hits que conquistaram o público em todo o Brasil. A artista também adiantou um spoiler importante: um novo projeto, com participações especiais de grandes ícones da música sertaneja, já está sendo preparado e será gravado em maio.

O EP chega liderado por “Direitos Iguais”, escolhida como faixa foco, e reúne também as canções “Pé e Abismo”, “Lágrima Amarela”, “Jeito Fajuto”, “Peguete” e “É Tudo Pra Você”. A última é uma homenagem direta aos fãs, reforçando a conexão da cantora com o público que a acompanha em cada etapa da carreira.

Gravado em Brasília, o DVD “O Melhor de Mim” reúne 12 músicas inéditas e terá seus lançamentos divididos ao longo do ano. Com a proposta de apresentar diferentes camadas do seu repertório, Simone aposta em um projeto intenso e emocional, que evidencia sua força interpretativa e consolida ainda mais sua presença entre os grandes nomes da música brasileira.

Com o novo trabalho, Simone Mendes amplia sua discografia solo e reforça o momento de destaque que vive nas plataformas digitais e nos palcos, prometendo emocionar o público com mais um projeto marcante.