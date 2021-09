Gian & Giovani, Luiz Miguel & Daniel se apresentam em Paulínia/SP

A cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo, recebe no próximo dia 09 de outubro uma das maiores duplas da história da música sertaneja. Gian & Giovani, ao lado de Luiz Miguel & Daniel e do cantor André Marques irão se reunir para dar voz ao evento “Clássicos Sertanejo”. As apresentações, que irão acontecer a partir das 19h, será no Premium Paulínia, uma das casas mais sofisticadas do interior do Estado. A realização é da Caiuá Promoções e Chicão Shows.

Estarão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Mesa Premium, Mesa Ouro e Mesa Prata. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets clicando aqui

Eventos: Clássicos Sertanejo – Retomada Consciente

(seguiremos todos os protocolos recomendados pelas autoridades competentes)

Data: 09/10/2021

Local: Premium Paulinia

End: Av Prefeito José Lozano Araújo, 4545, Paulinia

Horário de abertura dos Portões: 19:00hr

Previsão do 1º show: 20:00hr

Atrações:

Luiz Miguel & Daniel

Gian e Giovani

Andre Marques

Setores:

Mesas (6 pessoas por mesa)

Premium – R$ 1.200,00

Ouro – R$800,00

Prata – R$ 600,00

Mesas limitadas

Vendas on-line: https://alphatickets.com.br

Forma de pgto: Pix, débito, crédito

Para compra presencial:

– Ana Paula 19 98343-6321

– Camila 19 99192-5374

– Jaque 16 99203-8820

– Thiago 19 98338-6464

– Daniel 19 98262-5919