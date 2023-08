Gigante Saturno é destaque nas sessões de agosto no Polo Astronômico de Amparo-SP

Planeta conhecido pela beleza de seus anéis pode ser visto por meio de telescópios aos sábados; programação do mês ainda traz como atrações a Via Láctea, aglomerados de estrelas e nebulosas, além da Lua crescente

A observação do planeta Saturno é uma das principais atrações da programação de agosto no Polo Astronômico de Amparo, cidade do interior paulista a 59km de Campinas e a 128km de São Paulo. As sessões públicas acontecem exclusivamente aos sábados em dois horários: das 19h às 21h e das 21h15 às 23h15.

Além do gigante que ostenta incríveis anéis, fãs da astronomia têm a oportunidade de vivenciar ao longo do mês uma experiência única. A de contemplar a Via Láctea, visível a olho nu em pontos mais escuros nessa época do ano, como é o caso da área onde está instalado o complexo em Amparo.

Durante as sessões, com duas horas de duração, ainda será possível ver constelações bem destacadas, como Escorpião, Serpentário, Hércules, Águia, Cisne, entre outras. Agosto costuma apresentar clima seco e noites claras, que favorecem a observação do céu.

Nos telescópios, além de Saturno, o visitante verá aglomerados de estrelas e nebulosas. E tem mais: na sessão do dia 26 de agosto, a Lua estará no céu em sua fase crescente. É o período ideal para observar as montanhas, crateras, mares e ranhuras presentes na superfície do satélite natural da Terra.

A programação de agosto também proporciona ao público a oportunidade de conhecer o moderno Planetário Digital montado em uma ampla sala de projeções com domo de oito metros. O local é usado para simulações de céu estrelado e projeções hemisféricas com alto grau de imersão.

POLO TEM O MAIOR TELESCÓPIO ABERTO AO PÚBLICO DO BRASIL

É no Polo Astronômico de Amparo que está instalado o maior telescópio refletor em operação no Estado de São Paulo e no Brasil regularmente aberto ao público. O equipamento tem 650mm de abertura. Há outros dois telescópios deste porte no país, mas são exclusivamente voltados para pesquisas, sem que os visitantes possam utilizá-los para a observação do céu.

O equipamento no complexo de Amparo tem como componente óptico principal um espelho parabólico com 650mm de diâmetro, capaz de coletar cerca de 14.000 vezes mais luz se comparado ao olho humano.

O Polo Astronômico no interior paulista tem uma estrutura única e diferenciada. O complexo, que fica na região turística conhecida como Circuito das Águas, conta com outros seis equipamentos, todos disponíveis durante as sessões públicas e às visitas escolares previamente agendadas.

São mais três telescópios refletores de 360mm, 340mm e 200mm de abertura, respectivamente, um refrator de 150mm e dois para a observação solar.

O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, às margens da Serra da Mantiqueira, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.

Graças a uma lei municipal, a região é considerada “sítio para observações astronômicas”, com legislação que regulamenta a instalação de iluminação artificial para evitar a proliferação de poluição luminosa que possa atrapalhar as atividades. Amparo é uma das poucas cidades do Brasil que conta com este tipo de lei.

COMO CHEGAR

O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso no km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho.

Durante a semana são realizadas sessões especiais para grupos escolares e de outros segmentos previamente agendados. O complexo ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete. Informações sobre a programação de agosto e valores do ingresso podem ser obtidas pelo site www.poloastronomicoamparo.com.br.

Polo Astronômico de Amparo

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Informações – https://www.poloastronomicoamparo.com.br/

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 99295-9586

SESSÕES AOS SÁBADOS

Dias – 5, 12, 19 e 26 de agosto

Horários – 19h às 21h e das 21h15 às 23h15