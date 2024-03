Gina Garcia recebe Gloria Groove para parceria em nova música do álbum “Tô Pronta”

Mãe e Daniel Garcia, filho da cantora e conhecido como a drag queen Gloria Groove, se unem em estúdio para gravação de nova faixa de Gina Garcia

Com a proximidade do lançamento do novo álbum autoral, “Tô Pronta”, Gina Garcia não para de produzir e recebeu em estúdio, Daniel Garcia, filho da cantora e conhecido como a drag queen Gloria Groove, para parceria de uma nova música do projeto autoral que sai em breve.

O álbum resgatará um pouco das origens da artista e promete conquistar o público que ama o gênero musical. Além de Gloria Groove, outras participações especiais estarão presentes no novo projeto.

“Eu tenho grandes participações nesse álbum, fui muito agraciada por Deus, de ter convidado algumas pessoas especiais e essas pessoas terem aceitado participar. Mas é óbvio, que a mais especial delas, é a participação da Gloria Groove, que é o Daniel, meu filho. Hoje a gente vai realizar mais um sonho, que é gravar uma música inédita, agora no meu álbum, que eu fiz pra ela (Gloria Groove), de todo coração”, comenta Gina.

Após ter êxito na turnê ‘Gina Canta Gal – Sua voz, minha vida’, com lotação de público, a cantora dá boas-vindas à nova fase em sua trajetória artística, com o novo álbum sendo muito esperado pelos fãs da cantora em todo país.