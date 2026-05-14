JAGUARIÚNA REALIZA NOVO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NA REGIÃO DO JARDIM EUROPA NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará sequência às ações de enfrentamento à dengue com mais um mutirão de prevenção neste sábado, dia 16 de maio, na região do Jardim Europa. A mobilização será realizada das 8h às 17h, com a atuação das equipes de saúde em visitas domiciliares por todo o bairro.

As equipes de saúde irão percorrer as ruas do bairro realizando visitas casa a casa para identificar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A iniciativa inclui orientações aos moradores, eliminação de focos e recolhimento de materiais que possam acumular água, como recipientes, objetos sem uso e demais itens expostos nos imóveis.

O município segue monitorando os índices da doença e ampliando as ações em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de reforçar a prevenção e garantir mais segurança à população.

A Secretaria de Saúde orienta para que os moradores recebam os agentes em suas residências e contribuam com os trabalhos durante o mutirão.

Foto: Diego Monarin