Centro de Treinamento Invictus promove torneio beneficente de cross training

Evento terá coleta de agasalhos e de cobertores e marcará a reinauguração das novas dependências do CT, no dia 6 de junho.

O atleta de cross training Vinícius Pardo, proprietário do Centro de Treinamento Cross Invictus, confirmou hoje (5), por meio de sua assessoria de imprensa, a realização de torneio beneficente da modalidade para arrecadação de agasalhos e cobertores, visando ao inverno que se inicia, no dia 21 de junho. Além de prestar auxílio a uma entidade assistencial – a definir –, a competição, agendada para o próximo dia 6 de junho, será o evento principal da reinauguração do CT, que apresentará ao público suas novas instalações.

As disputas ocorrerão durante todo o dia, nas categorias masculino e feminino individual e duplas. Durante o torneio, haverá opções de alimentação e distribuição de amostras de empresas parceiras da área fitness. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas através da doação de um agasalho ou cobertor por participante.

De acordo com Pardo, as doações não se limitarão às inscrições de atletas e entusiastas do esporte. “Todos podem ajudar, independente de competirem ou não. Haverá um ponto de coleta aqui no CT até o dia das provas. Contamos com a participação de todos que queiram prestigiar nossa ação e, ao mesmo tempo, ajudar o próximo”, convida ele.

Inaugurado em 2023, o Centro de Treinamento Cross Invictus fica na rua Júlio Xavier da Silva (Campo da Brahma), nº243, no Parque Cidade Nova. O horário de atendimento para doações e inscrições começa às 5h e se estende até as 21h30. Também é possível se inscrever via whatsapp (19) 99710-8367, com confirmação mediante posterior doação de agasalho ou cobertor.