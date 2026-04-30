Campanha do Agasalho do Cartão de TODOS projeta arrecadação recorde em 2026

Iniciativa busca mobilizar comunidade para arrecadar 600 mil peças até junho e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade

O Grupo TODOS deu início à 12ª edição da Campanha do Agasalho, com a meta de arrecadar 600 mil peças de roupas e agasalhos até o dia 10 de junho. A iniciativa, já consolidada como uma das maiores ações solidárias promovidas pela instituição, mobiliza colaboradores, parceiros e a comunidade em todo o país.

As doações podem incluir peças novas ou em bom estado de conservação e serão destinadas a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente durante o período mais crítico do inverno.

Os pontos de arrecadação estão distribuídos em clínicas AmorSaúde, unidades franqueadas do Cartão de TODOS, na franqueadora e em instituições parceiras, ampliando o alcance da campanha em todo o território nacional.

Ao longo dos anos, a campanha tem se destacado não apenas pelos números expressivos, mas também pela mobilização coletiva que promove. A iniciativa incentiva a solidariedade, o consumo consciente e o reaproveitamento de peças, fortalecendo práticas sustentáveis e colaborativas.

De acordo com a idealizadora do projeto e vice-presidente social do Grupo TODOS, Mara Vilar, a campanha representa um movimento de consciência coletiva. Segundo ela, cada doação contribui para levar dignidade e acolhimento a quem mais precisa.

Com a chegada das baixas temperaturas, a ação se torna ainda mais relevante, ajudando a proteger milhares de pessoas do frio e promovendo impacto positivo nas comunidades.

Para participar, basta separar roupas e agasalhos em bom estado e encaminhá-los a um dos pontos de coleta disponíveis.

Sobre o Cartão de TODOS

O Cartão de TODOS é uma referência nacional em cartões de desconto, oferecendo acesso facilitado a serviços essenciais como saúde, educação e lazer, além de contribuir para o desenvolvimento econômico local por meio de parcerias regionais.

Fonte: Assessoria Cartão de TODOS

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