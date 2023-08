Gloria Groove anuncia nome e detalhes de show no The Town

Cantora antecipa novidades de apresentação em novo festival, em 10 de setembro

Gloria Groove anuncia o conceito inédito de seu show na edição de estreia do The Town! O novo espetáculo da nossa Lady Leste se chamará Noites de Gloria e será conhecido pelo público em 10 de setembro, no palco The One do megafestival.

“Depois de muito tempo trabalhando um show que não está relacionado a nenhuma era específica, estudei um jeito de celebrar o meu repertório de outra maneira para seguirmos em frente. Estou preparando para vocês o show chamado Noites de Gloria! Existem os dias de luta, mas as noites hão de ser de glória!” revela a cantora.

A multiartista levará ao The Town os grandes sucessos de sua carreira, incluindo os megahits do álbum Lady Leste, em que homenageou suas raízes na zona leste de São Paulo, cidade-sede do evento.

“Pela primeira vez, vou esquentar o show aos poucos, cantando as músicas mais lentas. Fui fortemente influenciado pela Beyoncé! Começa R&B, evolui para algo mais hip-hop para celebrar a Gloria de O Proceder e Leilão, depois parte para uma linha mais reggaeton, dance hall, mais quente, e acabamos em um grande baile funk!”, antecipa.

Já quer ouvir Gloria Groove ao vivo? O álbum Lady Leste Ao Vivo já é sucesso nas plataformas digitais. A cantora quebrou o próprio recorde e atingiu a impressionante marca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify!