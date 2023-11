Gloria Groove lança Futuro Fluxo, álbum com 13 faixas e participações especiais

Nova era de Funk conta com Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla, Thiago Pantaleão e muito mais

O Futuro Fluxo já começou! Gloria Groove abriu sua nova era artística com o single Bruxaria 3000 e prepara mais surpresas ao público em seu álbum inédito, com 13 faixas e muitas participações especiais que estão disponíveis em todas as plataformas.

Após muito suspense e especulações, Gloria Groove anunciou grandes parcerias neste projeto. Em Bruxaria 3000, divide com MC Aleff e Yure IDD. A faixa Proibidona, lançada no último verão, conta com o incrível feat. da GG com Anitta e Valesca Popozuda. Já em DaBraba, o público vai se supreender com a parceria com Ludmilla e tem muito mais, como o single Raio Laser Que conta com Thiago Pantaleão.

Acha que é só isso? Não! Futuro Fluxo terá mais de 10 feats, como a própria Gloria antecipou aos fãs. Aliás, reparou no que Gloria Groove, Lady Leste e Futuro Fluxo têm em comum? Iniciais iguais!

“Estava pensando em todos os nomes e sou pirada em iniciais iguais, não sei se deu pra perceber, talvez sim. Adoro iniciais iguais, simetria, coisas assim. Quem trabalha de perto comigo sabe. Estava vendo as possibilidades de nomes. Fluxo do Futuro ou Funk do Futuro achei muito óbvios. Aí inverti, tirei a palavrinha do meio e gostei de como ficou, Futuro Fluxo, porque abraçou bem o que tento propor na sonoridade do álbum”, explica a multiartista.

Futuro Fluxo é a nova experiência da GG, fortemente inspirada no funk. O estilo, que esteve presente no fenômeno Lady Leste, conduz a atual era artística da cantora.

“O funk brasileiro é muito rico e eu gosto de me alimentar com todos os tipos. Amo o funk daqui de São Paulo, adoro o funk do Rio de Janeiro, o funk de Belo Horizonte. Amo as outras vertentes, como brega funk. Eu me amarro em tudo isso, sabe? E a riqueza de flow, de técnica, de estilo que existe nessas pequenas coisas é gigantesca. O processo artístico com feats, por exemplo, foi o que mais me surpreendeu, mais me arrepiava dentro do estúdio, pelo nível de técnica, de precisão. As pessoas têm jeitos muito diferentes, muito particulares de chegar ao seu resultado. Entendi, fazendo esse álbum, que funk é sobre personalidade, é colocar o máximo de você ali para ficar a sua cara e tentar ser o mais diferente possível. É muito lindo”, explica Gloria.

Os fãs podem esperar muita batida, muita dança e, por que não, romantismo em Futuro Fluxo! A GG antecipa sua faixa favorita de seu novo projeto. “É a música de amor do Futuro Fluxo. Jamais imaginei que esse disco pudesse ter uma música assim e está tão linda”, revela.

FUTURO FLUXO (2023)

1. PLANETA OUSADIA

2. FUTURO FLUXO (ft. Maffalda)

3. AO SOM DO TUIM (ft. MC Rick, DJ GBR)

4. BEAT MEGATRÔNICO (ft. MC GW, Ruxell)

5. BARULHADA

6. AQUECIMENTO SILVETTY (ft. Silvetty Montilla, Ruxell)

7. BRUXARIA 3000 (ft. MC Aleff, Yure IDD, Pabllo Vittar)

8. DABRABA (ft. Ludmilla, MC GW)

9. ENTRA NA NAVE (ft. MC Jhenny, Ruxell)

10. PROIBIDONA (ft. Anitta, Valesca Popozuda)

11. RAIO LASER (ft. Thiago Pantaleão)

12. MODO XUXA [BÔNUS]

13. PROIBIDONA SSA RMX [BÔNUS] (ft. Oh Polêmico, Rafinha RSQ)