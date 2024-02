Gloria Groove presta homenagem à “Rainha dos Baixinhos” em clipe de “Modo Xuxa” que estreia amanhã (08)

Single faz parte do projeto Futuro Fluxo e traz referência a momentos marcantes da carreira de Xuxa, acompanhados pelo hit de Gloria Groove

A rainha dos baixinhos, Xuxa, influenciou muitas gerações de jovens no Brasil, com os filmes e programas clássicos na televisão, onde misturava o lúdico com ensinamentos para a criançada. É nessa pegada, e homenageando a rainha dos baixinhos que a multiartista Gloria Groove, lança amanhã (08), seu novo videoclipe “Modo Xuxa”, que também será o tema de seu carnaval em 2024.

No clipe, Gloria Groove mergulha em uma viagem de imersão no universo gamer com um simulador de realidade virtual, transportando a multiartista para a lendária e incomparável trajetória cinematográfica de Xuxa Meneghel, fazendo com que os espectadores revisitem o universo mágico e encantador que marcou gerações.

Em uma jornada nostálgica e repleta de referências, Gloria Groove percorre diversas fases de um jogo virtual, cada uma representando um momento marcante da carreira de Xuxa no cinema. Desde clássicos como “Lua de Cristal”, “Super Xuxa vs baixo astral” “Xuxa requebra” e até “Xuxa e os duendes”. Traçando paralelos entre esses filmes e jogos clássicos dos videogames.

Tecnologia e inovações reconstroem mundo mágico

Com uma mistura de elementos inovadores para construção de um universo estético foram utilizadas técnicas de IA, insert vfx, Motion Capture e Virtual Production Design. “Modo Xuxa” é uma verdadeira celebração do legado de Xuxa Meneghel, de uma forma totalmente futurista tal qual rege o flow da era Futuro Fluxo. Gloria Groove brilha com sua interpretação única, e rememora looks únicos da “Rainha dos Baixinhos” de uma maneira que só ela pode fazer.

Prepare-se para embarcar em uma viagem no tempo e redescobrir a magia com Gloria Groove em “Modo Xuxa”. O videoclipe promete encantar e emocionar fãs de todas as idades, reafirmando o impacto eterno de Xuxa Meneghel no coração do público brasileiro.

Sobre Futuro Fluxo

Dona de hits icônicos e recordes nas plataformas digitais, a artista com mais de 20 anos de carreira se joga no funk em Futuro Fluxo, título do projeto sucessor de álbum Lady Leste, e se consolida – além de uma das principais vozes da música pop brasileira – como a Drag Queen mais ouvida do mundo!

Com 13 faixas e participações superespeciais – como Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla, Thiago Pantaleão, entre outros, Futuro Fluxo ganhou a admiração do público nos primeiros minutos de lançamento. O álbum logo entrou para a lista de álbuns mais ouvidos do Brasil, tornando Gloria Groove uma das únicas artistas de pop brasileiras com dois álbuns charteados no Spotify Brasil, por várias semanas consecutivas.