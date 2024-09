Gloria Groove reúne jornalistas em coletiva de imprensa e pocket show para o lançamento do volume 2 da “Serenata da GG”

Artista também recebeu de surpresa certificações pelo sucesso do volume 1 e de “Nosso Primeiro Beijo”; segunda coletânea chega às plataformas hoje

Em um evento grandioso em São Paulo nesta quarta-feira (25), Gloria Groove reuniu a imprensa para revelar todos os detalhes sobre a “Serenata da GG, Vol. 2 (Ao Vivo)”, que será lançada hoje, às 21h. Gloria anunciou na ocasião que faixa foco do projeto, escolhida em votação pelos fãs, é “Amor Pilantra”. No palco, Gloria também recebeu de surpresa pelo seu selo SB Music um disco de ouro pelo primeiro volume da “Serenata”, além de um disco de platina triplo pelo maior sucesso do álbum, “Nosso Primeiro Beijo”.

O público pôde acompanhar a transmissão através do YouTube (https://youtube.com/live/l9rWCngZ1wI?feature=share). Na conversa mediada por Foquinha, Gloria falou sobre o processo de criação das músicas, a recepção que seu primeiro projeto de pagode recebeu, a preparação para os shows da era e muito mais.

“É tão fácil ser estigmatizada enquanto drag queen, e eu amo desafiar esses moldes em tudo, através do look, através do meu corpo, através da minha sonoridade. Então estou tendo com esse projeto mais uma vitória que é entender que pra uma drag queen que cada novo passo vai fazendo a diferença pra todo mundo que vem atrás”, afirmou a multiartista sobre fazer pagode dentro de sua expressão artística.

Emocionada com as certificações que recebeu, a cantora agradeceu a todo o seu time, em especial à SB Music e ao seu empresário Samy Elia. Gloria também realizou um pocket show exclusivo para os convidados, no qual entoou os sucessos de ambos os volumes da “Serenata” e levantou um clima de romance ao ambiente.

A “Serenata da GG, Vol. 2 (Ao Vivo)” conta com 13 faixas e grandes parcerias com Mumuzinho, Menos É Mais, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina. Duas músicas inéditas da coletânea fizeram sua estreia no aclamado show da artista no Rock in Rio na semana passada: “Apaga a Luz”, sucesso de 2018 da artista que ganhou sua versão no pagode, e “Encostar Na Tua”.