GM de Santo Antônio de Posse desmonta tribunal do crime, prende quadrilha e salva homem que seria executado

Reportagem: Susi Baião

Quatro pessoas, incluindo uma mulher, foram presas e uma menor apreendida pela Guarda Municipal na tarde de sexta- feira (2) em um imóvel usado como “tribunal do crime”, no Jardim Bela Vista, em Santo Antônio de Posse.

Um homem que estava amarrado e espancado para ser julgado pelos criminosos foi libertado. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), uma equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia de que um homem havia sido espancado por várias pessoas no Bairro Maria Helena e que este havia sido colocado em um dos carros e levado em direção ao Bairro Bela Vista.

De acordo com a denúncia, um veículo modelo Pálio da cor vinho, um Saveiro azul e um veículo branco estariam envolvidos.

Diante das informações, os agentes realizaram patrulhamento pelo Bairro Bela Vista, quando avistaram o veículo Saveiro e o veículo Palio estacionados no local dos fatos, sendo que havia ainda, o veículo Peugeot da cor branca estacionado próximo a eles e que os três carros estavam destravados e com a chaves no contato.

Ao verificar o veículo Peugeot, constatou que o banco traseiro estava manchado de sangue, bem como a calçada onde estava estacionado.

Os agentes tinham conhecimento de que o proprietário do saveiro, tinha um bar próximo ao local. Perguntaram de quem era o Peugeot que estava estacionado, o dono do bar disse que o dono estava dentro de uma residência, nos fundos do estabelecimento.

Ao ser questionado sobre o sangue em seu veículo, o homem informou que havia feito uma corrida para uma pessoa desconhecida e que, quando chegou ao local, ele fora espancado e o obrigaram a trazer o passageiro ferido até este local.

Nesse momento os Guardas Municipais ouviram um pedido de socorro vindo da casa em frente ao bar, sendo que de imediato adentraram o local e encontraram a vítima sentado, amarrado e todo ensanguentado; próximo a ele um homem e duas mulheres, uma delas, menor de idade, dentro do banheiro. Os agentes perceberam que o vaso sanitário não estava fixo e ao levantá-lo encontraram vários entorpecentes.

Os Gms detiveram os cinco suspeitos e libertaram o homem que estava bastante desorientado e machucado por conta das agressões. Ele foi socorrido para o Pronto Socorro da cidade.

Em seu depoimento, a vítima informou que estava presente quando um rapaz menor de idade, morador do bairro Ressaca, havia combinado a venda de uma arma com o dono do bar e que no momento da entrega o menor pegou a quantia em dinheiro do comerciante, disse que iria buscar a arma e retornar para entregá-la e não o fez.

Disse que, no dia dos fatos, o comerciante ligou para ele, dizendo que já havia resolvido a questão da arma com o menor e que gostaria de dar um dinheiro a ele como agradecimento.

A vítima disse que solicitou os serviços de Uber de um homem, o qual mora em Jaguariúna, para que fosse buscá-lo em Holambra e levá-lo a cidade de Santo Antônio de Posse. Relata que chegando ao local combinado, assim que desceu do carro, o dono do bar estava no local, acompanhado de outros homens, todos armados e passaram a lhe agredir, desmaiando.

Relatou ainda que quando acordou estava no interior de uma casa, amarrado com as mãos para frente e com a boca amordaçada por um lençol. Que na casa estavam mais três pessoas incluindo as duas mulheres e que todos o ameaçaram dizendo que ele iria morrer e que estavam esperando o “relatório do PCC” para matá-lo.

Quando viu uma viatura da Guarda Municipal em frente a casa, gritou por socorro. Se a Guarda não tivesse chegado no local, o declarante acredita que seria morto.

As drogas e o veículo Peugeot foram apreendidos

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, associação criminosa, corrupção de menor, sequestro e cárcere privado .

A Polícia Cívil investiga o caso.