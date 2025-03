GM encontra homem morto nas margens do Rio Jaguari em Pedreira

Na manhã desta terça-feira, dia 11, a Guarda Municipal (GM), encontrou o corpo de um homem já sem vida embaixo da Ponte que liga o Bairro da Vila São José ao Centro da cidade.

A localização do corpo ocorreu por volta das 10h00 quando uma equipe da Guarda Municipal composta pelo comandante da GM Saballo e GM Inspetor Pelizzer faziam uma busca por rapaz nas imediações do Balão da Cobra e ao adentrarem as margens do Rio Jaguari foi localizado o corpo de Edvaldo Paulino Nascimento de 51 anos caído embaixo da Ponte.

Diante dos fatos o local foi isolado até a chegada da Polícia Científica para a realização da perícia técnica. Após a perícia o corpo de Edvaldo Paulino foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu.

Familiares da vítima estiveram no local e acompanharam os trabalhos policiais.

A Polícia Civil aguarda o laudo da perícia técnica para apurar as causas da morte.

Fonte A Notícia