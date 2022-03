GM prende suspeito de roubar moto em Santo Antônio de Posse

A Guarda Municipal, GM de Santo Antônio de Posse, foi acionado para atender uma ocorrência de roubo de uma motocicleta. A guarnição se deslocou para avenida José Amauri Bortolotto, local onde os suspeitos na motocicleta em fuga, havia colidido com um carro. Um dos autores do roubo ainda tentou fugir entrando na mata nas proximidades do local.

A GM iniciou as buscas pelas proximidades. Logo, os agentes encontraram o suspeito próximo à curva da morte, o mesmo apresentava ferimentos leves, possivelmente devido ao acidente. O suspeito detido, ao ser apresentado a vítima, foi reconhecido de imediato.

Os fatos foram apresentados ao delegado titular, que solicitou perícia e preservação do local, onde foi realizado Perícia. Sendo dado voz de prisão ao indiciado.

A Autoridade policial decretou a prisão em flagrante do suspeito, a motocicleta foi localizada pela Polícia civil de Santo Antônio de Posse na cidade de Jaguariúna.