GM recupera bicicleta, apreende fiação de cobre e prende um homem por receptação

Caso ocorreu no Jardim Itaguaçu; vítima de furto de bicicleta pediu ajuda à corporação

Bicicleta furtada foi o início da história

Um homem foi preso pela Guarda Municipal por receptação depois de adquirir e tentar vender uma bicicleta furtada e por manter um comércio irregular de reciclagem, onde a GM encontrou 20,6 quilos de fiação de cobre.

A vítima, que teve sua bicicleta furtada no dia 19 de julho, pediu ajuda da corporação depois que encontrou a sua bicicleta à venda em um site e negociou com o vendedor como se tivesse interessado em comprá-la. O homem obteve o endereço da pessoa que estava anunciando, na região do Jardim Itaguaçu, e informou a localização para a equipe da GM.

Os guardas então realizaram um patrulhamento pelo bairro e viram, em uma rua, uma mulher empurrando uma bicicleta idêntica à furtada. Ela foi abordada pela GM e disse que o marido tinha comprado a bicicleta por R$ 300,00 e que pretendia revendê-la por R$ 700,00. O valor de mercado desta bike é de R$ 1.700,00. A equipe então se deslocou até a residência do casal, onde o marido confirmou a versão da mulher.

Ainda pelo local, a equipe constatou que na casa havia um comércio irregular de reciclagem, onde estavam 20,6 quilos de fiação de cobre.

O casal foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional, onde o homem ficou preso por receptação. A mulher foi ouvida e liberada.

A GM apreendeu a fiação de cobre, conforme prevê o decreto municipal 22.803 e fez auto de infração no valor de cerca de R$ 4.500,00. A bicicleta foi devolvida ao proprietário.