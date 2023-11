GOLEADA MARCA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL VETERANOS 2023

No último sábado, 28 de outubro, a bola rolou no Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 2023, com duas partidas sendo realizadas no Estádio Municipal José Ferreira Neto.

Abrindo a rodada, o União Possense fez sua estreia na competição contra o Real Veteranos. As equipes fizeram uma partida equilibrada, terminando o jogo empatado por 1 a 1. Na sequência o Revelação goleou o Vila Nova por 7 a 1.

A próxima rodada acontecerá no sábado, 4 de novembro, com o Rincão enfrentando o Vila Nova, às 13h45, e na sequência, às 15h30, entram em campo Revelação e União Possense.