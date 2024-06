Goleadas Marcam a Rodada do 24º Campeonato Municipal de Futsal em Santo Antônio de Posse

Na noite de 03 de junho, o Ginásio Municipal Francisco Ferreira da Silva “Chicão” foi palco de uma série de jogos emocionantes pelo 24º Campeonato Municipal de Futsal de Santo Antônio de Posse. A rodada ficou marcada pelas expressivas goleadas aplicadas pelas equipes, proporcionando um espetáculo de gols para a torcida presente.

Cascavel 6 x 2 Real Possense A primeira partida da noite começou com um confronto acirrado entre Cascavel e Real Possense. O time do Cascavel mostrou superioridade dominando a partida com uma estratégia ofensiva eficiente. O placar final de 6 a 2 refletiu a diferença de desempenho entre as equipes, com Cascavel garantindo uma vitória convincente.

Furacão 7 x 0 100 Limites Na sequência, Furacão enfrentou a equipe do 100 Limites e protagonizou uma verdadeira avalanche de gols. Com uma defesa sólida e um ataque fulminante, o Furacão não deu chances ao adversário e venceu por 7 a 0.

Tamo Unido 1 x 7 Bang Bang Fechando a noite, Tamo Unido enfrentou Bang Bang em um jogo que também terminou em goleada. O Bang Bang mostrou-se implacável e, com um desempenho exemplar, derrotou Tamo Unido por 7 a 1.

A torcida que compareceu ao Ginásio Chicão certamente não se decepcionou com os jogos desta noite de goleadas.

Imagem Ilustrativa