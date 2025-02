Golpistas instalam “chupa-cabra” e vítima perde R$ 4,8 mil em Mogi Guaçu

Um homem foi vítima de estelionato na manhã do dia 1º de fevereiro, ao tentar utilizar um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, em Mogi Guaçu. O golpe, conhecido como “chupa-cabra”, fez com que o cartão da vítima ficasse retido na máquina, permitindo que criminosos realizassem transações em sua conta.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que ao inserir seu cartão no caixa eletrônico, ele ficou preso e não pôde ser retirado. Em seguida, tentou utilizar um segundo cartão em outro terminal, mas enfrentou o mesmo problema. Ao acessar suas contas pelo aplicativo do celular, constatou que aproximadamente R$ 4.800 haviam sido retirados.

Durante a averiguação dos caixas eletrônicos, os policiais encontraram em um terceiro terminal um dispositivo plástico de cor preta acoplado ao compartimento de cartões. O equipamento, conhecido como “chupa-cabra”, é utilizado por golpistas para capturar informações bancárias das vítimas.

O local foi isolado e a Polícia Científica acionada para realizar a perícia. A equipe pericial recolheu o dispositivo fraudulento para análise. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo crime.

A Polícia orienta que, ao enfrentar qualquer problema com caixas eletrônicos, os clientes evitem aceitar ajuda de estranhos e entrem em contato diretamente com o banco para evitar cair em golpes.