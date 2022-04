Governador Rodrigo Garcia participa da abertura do Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia

Maior encontro de veículos antigos do Brasil acontece de 21 a 24 de abril, depois de dois anos suspenso por causa da pandemia

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, participa, hoje (21), da cerimônia de abertura do Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) de Águas de Lindóia, retomado esse ano de 2022, na sua sétima edição, depois de dois anos suspenso por causa da pandemia do coronavírus. Garcia visita as atrações do evento antes de participar da abertura oficial, marcada para 15h, em frente ao Hotel Monte Real, com a presença confirmada também do prefeito da cidade, Luciano Lopes, e dos organizadores do Encontro, Junior Abonante, Mingo Abonante e Vanessa Bellini.

O EBAA 2022 volta com força total e muitas atrações para amantes de automóveis e o público em geral acontecem a partir de hoje, quinta-feira (21), 8h, até domingo (24), 14h.

O Encontro movimenta a economia de Águas de Lindoia e deve atrair ao menos 400 mil visitantes de todo o País. Caravanas se mobilizam para participar da exposição, saindo de estados de norte a sul.

O maior evento de carros antigos do Brasil vai reunir 1.700 veículos, dos quais 700 estarão à venda. Além dos clássicos do automobilismo, haverá ampla diversidade de estilos, de originais a customizados, como hot rods, streets e até os gigantes caminhões.

O Encontro Brasileiro de Autos Antigos acontece em uma área de quase 70 mil m², conta com praça de alimentação completa com mais de 1.500 m² para atender o público, 450 estandes com peças para restauração, memorabília, miniaturas colecionáveis, camisetas personalizadas, brinquedos antigos, antiguidades em geral, entre outras atrações.

A 7ª edição do EBAA realizará, em parceria com o Circuito de Leilões, o 2º Grande Leilão de Veículos Antigos de Águas de Lindóia. A programação inclui competições como o 2º Em Busca do Brilho Perfeito, 3ª Batalha dos Construtores, participação da Coleção Automóveis no Brasil, da lenda do automobilismo nacional Carretera DKW Vemag, shows e apresentações variadas, a maior feira de peças, antiguidades e artigos para restauração da América Latina.

Serviço

7º Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA)

Data: 21 a 24 de abril de 2022

Local: Praça Adhemar de Barros, Águas de Lindóia (SP)

Informações: http://encontroaguasdelindoia.com.br/

Realização: Relicário Autos Antigos e BJ Eventos

Programação

21/04 – Quinta-feira

8h – Abertura da Secretaria e Recepção dos Veículos

Entrega de Kits de Expositor em frente ao Hotel Monte Real

11h30 – Abertura do Lounge Fábio Steinbruch, Área VIP, em frente à Concha Acústica

14h – Visita do governador Rodrigo Garcia. Reunião de Juízes para Avaliação dos Veículos, na Sala de Imprensa

– Show ao Vivo no Lounge Fábio Steinbruch, em frente à Concha Acústica

15h – Cerimônia de Abertura do 7º Encontro Brasileiro de Autos Antigos, em frente ao Hotel Monte Real, com a presença do governador Rodrigo Garcia e do prefeito Luciano Lopes

19h – Welcome Drink para expositores inscritos no Salão Ônix do Hotel Monte Real

19h30 – Encerramento dos trabalhos das Secretarias e fechamento das Portarias.

22/04 – Sexta-feira

8h – Abertura da Secretaria e Recepção dos Veículos.

Entrega de Kits de Expositor em frente ao Hotel Monte Real

10h – Início do 2º leilão de veículos antigos de Águas de Lindóia, em frente ao Hotel Majestic (Praça Dr. Vicente Rizzo, 160)

10h30 – Início da Avaliação dos veículos expostos para o 2º Concurso Em Busca do Brilho Perfeito, by Carla Prado

11h – Reunião de Jurados para início da Avaliação de veículos, na sala de Imprensa

11h30 – Início da Avaliação dos Veículos em Exposição

11h – Show ao Vivo no Espaço Hot Rods – Praça Adhemar de Barros

15h – Reunião e inscrição de Participantes da Batalha dos Construtores, na sala de Imprensa

16h – Show ao Vivo no Espaço Baterias Cral

17h30 – Happy hour com música ao vivo no Lounge Fábio Steinbruch

19h – Coquetel para expositores inscritos e participantes do Leilão, em frente ao Hotel Majestic

19h30 – Encerramento dos trabalhos de Secretaria e fechamento das Portarias.

23/04 – Sábado

8h – Abertura da Secretaria e Recepção dos Veículos.

Entrega de Kits de Expositor em frente ao Hotel Monte Real.

10h – Show ao Vivo no Espaço Baterias Cral

12h – Encerramento da Avaliação dos Veículos

14h30 – Divulgação do Resultado da Avaliação dos Veículos para Premiação

15h – Palestra da FBVA no Salão Safira do Hotel Monte Real

16h – Happy hour com música ao vivo no Lounge Fábio Steinbruch

17h – Show ao Vivo no Espaço Hot Rods – Praça Adhemar de Barros

18h – Novidade – Cerimônia de Premiação dos veículos que mais se destacaram no 7º EBAA, pela primeira vez

Acontecerá em frente ao Hotel Majestic, com um delicioso coquetel em clima de boteco (haverá translado para expositores). Após a premiação, os veículos deverão voltar aos gramados com a roseta de premiação

19:30 – Encerramento dos trabalhos das Secretarias e fechamento das Portarias

24/04 – Domingo

8h – Abertura da Secretaria e Recepção dos Veículos.

Entrega de Kits de Expositor em frente ao Hotel Monte Real.

11h – Show ao Vivo na Praça de Alimentação.

12h – Encerramento e desmontagem do 7º EBAA.