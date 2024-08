Governador volta a destacar a importância da parceria do Estado com as Associações Comerciais: “representam os geradores de emprego”

O governador Tarcísio de Freitas voltou a destacar a importância da parceria do Governo do Estado de São Paulo com a Rede de Associações Comerciais e afirmou que o sistema associativista contribui com a criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo.

“As Associações Comerciais são grandes parceiras do nosso governo. Elas representam um segmento econômico super importante: os geradores de emprego”, disse o governador, durante evento realizado na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), nesta quarta-feira (07/08), que marcou o lançamento agência de notícias DC News.

Segundo ele, o trabalho em conjunto com a Rede Facesp tem resultado no desenvolvimento de importantes projetos voltados à classe empreendedora e às micro e pequenas empresas. “Temos avançado muito tanto no aspecto do acesso ao crédito, como na facilitação e na desburocratização”, ressaltou Tarcísio de Freitas, ao citar o Resolve Já e o Acordo Paulista (programas de resolução e regularização de débitos) e a eliminação da exigência de guias de obrigações acessórias. “Nosso trabalho é simplificar a relação do Fisco com o contribuinte”, ressaltou.

O governador destacou, ainda, o Desenvolve SP, que já emprestou mais de R$ 1 bilhão para os pequenos empreendedores. “Estamos estudando uma redução da taxa de juros aplicadas nestas operações de financiamento”, adiantou.

“No que diz respeito a capacitação, temos o Qualifica SP, que está treinando mais de 120 mil pessoas, além das Escolas de Governo, vinculadas ao Fundo Social”, lembrou. “Estes são alguns dos projetos do governo com relação direta e resultado da constante interação com as Associações Comerciais”, disse.

Durante a cerimônia, o governador foi condecorado com o “Colar Carlos de Souza Nazareth”, maior honraria concedida pela ACSP.

Ao lado de demais autoridades políticas e empresariais, Tarcísio de Freitas participou do lançamento do DC News, a agência de notícias da ACSP São Paulo, especializada em varejo e empreendedorismo.

A iniciativa faz parte das comemorações do centenário do jornal Diário do Comércio, comemorado em 1° de julho, e dos 130 anos da ACSP, que ocorrerá em dezembro. O evento teve como mestre de cerimônias o jornalista Carlos Tramontina.

A linha editorial da agência terá foco em conteúdo analítico e informativo, voltada para varejistas, veículos de comunicação e empreendedores em geral. Serão 20 editorias voltadas ao ambiente empresarial, como economia, negócios, tecnologia, lideranças femininas e varejo, a agência também tem uma seção sobre o Centro de São Paulo. Com quase quatro décadas de experiência, o jornalista e professor Edson Rossi é o editor-chefe à frente da nova agência.

Entre os presentes no lançamento do DC News, estiveram: o presidente da CACB e da Facesp, Alfredo Cotait Neto; o presidente da ACSP e vice-presidente da Federação, Roberto Mateus Ordine; os secretários de Estado: Guilherme Afif Domingos (Projetos Estratégicos), Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais) e Samuel Kinoshita (Fazenda e Planejamento); além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

fonte: FACESP