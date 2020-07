Governo anuncia reclassificação do Plano São Paulo no Estado

Na tarde desta sexta-feira, 24, o governador do estado de São Paulo João Dória divulgou a 8ª atualização do Plano São Paulo.

A região de Campinas que faz parte do Departamento Regional de Saúde VII (DRS- VII) foi reclassificada para fase laranja, o Prefeito Jonas Donizette (PSB) informou pelas redes sociais que vai retomar o funcionamento do comércio com restrições a partir de segunda feira, 27. O prefeito vai publicar no sábado (25) um decreto com regras para a reabertura, inclusive com permissão para igrejas.

As cidades que fazem parte DRS VII que saíram também da Fase Vermelha são: ÁGUAS DE LINDÓIA, AMERICANA, AMPARO, ARTUR NOGUEIRA, ATIBAIA, BOM JESUS DOS PERDÕES, BRAGANÇA PAULISTA, CABREÚVA, CAMPINAS, CAMPO LIMPO PAULISTA, COSMÓPOLIS, HOLAMBRA, HORTOLÂNDIA, INDAIATUBA, ITATIBA, ITUPEVA, JAGUARIÚNA, JARINU, JOANÓPOLIS, JUNDIAÍ, LINDÓIA, LOUVEIRA, MONTE ALEGRE DO SUL, MONTE MOR, MORUNGABA, NAZARÉ PAULISTA, NOVA ODESSA, PAULÍNIA, PEDRA BELA, PEDREIRA, PINHALZINHO, PIRACAIA, SANTA BÁRBARA D’OESTE, SANTO ANTÔNIO DA POSSE, SERRA NEGRA, SOCORRO, SUMARÉ, TUIUTI, VALINHOS, VARGEM, VÁRZEA PAULISTA, VINHEDO.

A região de Piracicaba que faz parte do DRS – X continua na fase vermelha onde apenas os serviços essenciais podem funcionar. Cidades que compõem a DRS – X: ÁGUAS DE SÃO PEDRO, ANALÂNDIA, ARARAS, CAPIVARI, CHARQUEADA, CONCHAL, CORDEIRÓPOLIS, CORUMBATAÍ, ELIAS FAUSTO, ENGENHEIRO COELHO, IPEÚNA, IRACEMÁPOLIS, ITIRAPINA, LEME, LIMEIRA, MOMBUCA, PIRACICABA, PIRASSUNUNGA, RAFARD, RIO CLARO, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, SANTA GERTRUDES, SANTA MARIA DA SERRA, SÃO PEDRO.

A DRS – XIV de São João da Boa Vista continua na fase laranja, uma vez que não houve alteração em seus números, as cidades que compõem o departamento devem seguir as recomendações do Estado diante da flexibilização. São elas: AGUAÍ, ÁGUAS DA PRATA, CACONDE, CASA BRANCA, DIVINOLÂNDIA, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, ESTIVA GERBI, ITAPIRA, ITOBI, MOCOCA, MOGI GUAÇU, MOGI MIRIM, SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, TAMBAÚ, TAPIRATIBA, VARGEM GRANDE DO SUL.

O governo ainda anunciou a oitava quarentena em todo estado de São Paulo que vai de 27 de julho a 10 de agosto.