Governo de São Paulo realiza inaugurações em três cidades da região de Campinas

Da Redação

O Governo de São Paulo, em parceria com as Prefeituras Municipais, inaugurou nesta quinta-feira, dia 18, duas unidades do Poupatempo, uma no município de Santo Antônio de Posse e outra em Pedreira.

Ainda na cidade de Pedreira aconteceu a entrega da reforma do Museu Histórico e da Porcelana, além da entrega de 88 títulos do Programa Cidade Legal para moradores.

Em Jaguariúna, foi inaugurada a Base do Corpo de Bombeiros. Com a nova unidade, o município poderá também apoiar ocorrências de cidades vizinhas como Holambra e Santo Antônio de Posse.

Inauguração do Poupatempo e AgilizaPosse em Santo Antônio de Posse

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em parceria com o Governo do Estado, realizou nesta quinta-feira, 18, a inauguração do novo posto do Poupatempo e da unidade de serviços – AgilizaPosse.

A solenidade aconteceu na Rua Doutor Jorge Tibiriçá, 955 – Centro, e contou com a presença de autoridades municipais e do Chefe da Casa Cívil Cauê Macris, representando o Governo do Estado de São Paulo.

Na ocasião aconteceu a apresentação da Banda Marcial, e do cantor Vitor Cruz, cantando o Hino Nacional.

Governo do Estado e Prefeitura de Pedreira entregam obras de reforma do Museu da Porcelana, Posto do Poupatempo e Títulos de Posse aos moradores do Loteamento Chico Romano

Também nesta quinta-feira, 18, o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, Casa Civil e Secretaria de Habitação e a Prefeitura de Pedreira, realizaram a solenidade oficial de entrega das obras de reforma do Museu da Porcelana “Adelino dos Santos Gouveia”, do Posto do Poupatempo, além da entrega de Títulos de Posse aos moradores do Loteamento Chico Romano.

A sede do Museu da Porcelana “Adelino dos Santos Gouveia, está localizada na Praça Coronel João Pedro, nº 102, Centro.

Base do Corpo de Bombeiros da PM é inaugurada em Jaguariúna

A Cidade de Jaguariúna ganhou oficialmente a base do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A nova base da corporação está localizada na sede da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Municipal, na Rua Maranhão, nº 1.809, no bairro Capotuna, e foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e o Governo do Estado.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros, do Governo do Estado e da Prefeitura. A nova unidade contará com 15 bombeiros militares, uma viatura de resgate, um caminhão auto bomba e equipamentos de proteção respiratória e de salvamento, necessários ao combate a incêndios e outras ocorrências.

Pela parceria, a Prefeitura de Jaguariúna é a responsável por oferecer o espaço físico para abrigar a corporação, enquanto o Estado garante os equipamentos.