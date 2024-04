Governo de SP abre inscrições do Vestibulinho das Etecs para o 2º semestre

Imagem Ilustrativa

Centro Paula Souza oferece mais de 41 mil vagas gratuitas de cursos técnicos e especializações; candidato deve fazer inscrição pela internet até 9 de maio

O Governo de São Paulo abriu as inscrições do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2024, que vão até o dia 9 de maio, às 15h, exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 40. A prova será aplicada no dia 9 de junho, às 13h30.

O Centro Paula Souza, autarquia que administra as Etecs, oferece 41.790 vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas entre as unidades da Grande São Paulo, interior e litoral. O candidato pode optar pelo estudo na modalidade presencial, semipresencial ou online, de acordo com as opções disponíveis.

As vagas disponíveis são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas – unidades que oferecem um ou mais cursos técnicos sob a administração de uma Etec – por meio de parcerias com as prefeituras e a Secretaria da Educação.

Como se inscrever

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs, é preciso acessar o site www.vestibulinhoetec.com.br e preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” até o prazo final, além de responder ao questionário socioeconômico.

O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até 9 de maio em qualquer agência bancária, aplicativo ou sites de bancos ou ainda por meio da ferramenta Getnet, disponível no site oficial do Vestibulinho, com cartão de crédito. A inscrição no Vestibulinho só será efetivada após o pagamento da taxa.

As informações fornecidas no ato da inscrição são de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. A lista de documentos e orientações de inscrição estão disponíveis na portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato.

O candidato com deficiência que necessite de condições especiais para fazer a prova deve indicá-las na ficha de inscrição e encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, no link específico que se encontra na “Área do Candidato”, impreterivelmente, até as 15h do dia 9 de maio.

A relação completa de unidades, cursos e vagas do processo seletivo para o segundo semestre de 2024 pode ser consultada no site do Vestibulinho das Etecs. Outras informações podem ser solicitadas pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades).