Governo de SP assina Ordem de Serviço para construção da Barragem de Duas Pontes em Amparo

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), assinou nesta quarta-feira, 5 de agosto, em Amparo, a Ordem de Serviço para a construção da barragem de Duas Pontes, no Rio Camanducaia. O investimento será de R$ 271 milhões na implantação do reservatório, sendo 196 milhões nas obras e R$ 75 milhões na desapropriação da área. A previsão de conclusão do trabalho é 2022. Junto à Barragem de Pedreira, já em construção, o reservatório beneficiará mais de cinco milhões de pessoas em 23 municípios da Bacia PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

O evento ocorreu às 9h, na Prefeitura de Amparo. Assinaram a Ordem de Serviço o titular da SIMA, secretário Marcos Penido, e o superintendente do DAEE, Francisco Eduardo Loducca. “Estamos priorizando investimentos para atender à demanda crescente por recursos hídricos”, afirmou Penido. “As barragens de Pedreira e Duas Pontes vão criar uma reserva estratégica de água e reforçar o sistema como um todo, principalmente nas épocas de estiagem”.

“Amparo será privilegiada, pois, contará com um equipamento que não só garantirá o abastecimento para a região, mas, também, caso necessite, beneficiará a nossa cidade. Isso sem contar a movimentação turística num local como esse. Desde o início dos tramites estamos vendo o cuidado com o Meio Ambiente que o DAEE tem tomado para uma obra dessa grandeza”, destaca o Prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob.

O reservatório de Amparo terá capacidade para acumular 53,4 milhões de metros cúbicos e disponibilizará uma vazão regularizada de 8,7 mil litros de água por segundo. Já o de Pedreira permitirá uma vazão de 8,3 mil litros por segundo.

Portanto, o sistema com as duas barragens permitirá escoamento de 17 mil m³/s (litros de água por segundo) para as Bacias PCJ, um incremento significativo, tendo em vista que, hoje, a vazão dos rios Jaguari e Camanducaia é de 9 m³/s. “É uma conquista importantíssima para toda a região”, destaca Francisco Eduardo Loducca, ” e que beneficia também todos os municípios que são abastecidos pelo sistema Cantareira”.

Serão beneficiados com a reserva hídrica estratégica os municípios de Amparo, Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Campo Limpo, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Sumaré, Valinhos, Várzea Paulista e Vinhedo.

DETALHES TÉCNICOS

A Barragem Duas Pontes será constituída de um maciço de terra compactado com 35,5 metros de altura, crista com 7 metros de largura e 800 metros de extensão. O vertedouro terá oito comportas, com 7,5 m de largura e 3,5 metros de altura, que permitirão descarregar até 715 mil litros por segundo.

O reservatório contará também com uma torre de tomada d’água principal, para vazão regularizada, com 35 metros de altura. Este sistema permitirá um escoamento de 8,7 metros cúbicos.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O reservatório conta com uma área de proteção ambiental permanente (APP) com 100 metros de largura ao longo de toda a margem, totalizando 391 hectares. A implantação do projeto conta com um conjunto de ações ambientais, destacando-se o programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal. O DAEE já iniciou o reflorestamento deste espaço, com o plantio de 340 mil de mudas de espécies nativas.