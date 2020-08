Governo de SP e Sebrae-SP realizam evento gratuito de capacitação para Bares e restaurantes

Evento online acontece entre os dias 24 de agosto e 11 de setembro e conta com orientações de gestão e protocolos de segurança, acesso a crédito e painéis de boas práticas com especialistas.

O Governo do Estado de SP e Sebrae-SP realizam entre os dias 24 de agosto e 11 de setembro o evento online do Empreenda Rápido – Retomada Paulista: Gastronomia. Serão três semanas de atividades, criadas para atender as necessidades dos empresários do segmento de Alimentação Fora do Lar com orientações de gestão, comportamento do consumidor pós pandemia, digitalização do negócio, protocolos de segurança, acesso a crédito e painéis de boas práticas com especialistas e chefs de cozinha. A iniciativa é totalmente gratuita.

“Estamos oferecendo este importante evento como forma de auxiliar todos os empreendedores e empreendedoras paulistas na retomada gradual de suas atividades. As medidas e protocolos adotados para controle de fluxo e de circulação de pessoas possibilitam o retorno dos serviços e têm impacto positivo na economia”, destaca a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patricia Ellen.

Para o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit, a pandemia trouxe vários desafios para os pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar, como por exemplo em relação à operação, digitalização do negócio e manutenção de clientes.

“Este evento chega justamente para auxiliar em todas as frentes da gestão dos negócios, entre elas a orientação para o acesso a crédito. Contudo, mais do que acesso ao dinheiro na conta, o que pretendemos é levar para os pequenos empreendedores conhecimento e educação financeira para que o crédito não se perca em meio às contas do dia a dia, e sim que seja capaz de construir algo com planejamento e foco nos resultados. A experiência do Sebrae-SP nesse momento é um excelente remédio para fortalecer a saúde dos pequenos negócios e contribuir para a recuperação da nossa economia”, destaca.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link http://cutt.ly/RetomadaPaulista-Gastronomia e/ou pelo telefone 0800 570 0800. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Empreenda Rápido – Retomada Paulista: Gastronomia

Sala virtual: Plataforma Microsoft Teams

Link: Enviado por e-mail e por WhatsApp aos participantes inscritos

Data: De 24 de agosto e 11 de setembro

Horários:

Capacitações – 24 a 28/08 – turmas das 09h às 11h e das 16h às 18h

Painéis online – 08 a 11/09 – das 09h às 11h

Inscrições gratuitas: http://cutt.ly/RetomadaPaulista-Gastronomia

Confira a programação

Primeira semana – Capacitação

Entre os dias 24 e 28 de agosto, os participantes inscritos vão ter cinco dias de capacitação, com duas horas de conteúdo diário, com orientações de gestão para o seu estabelecimento. Entre os temas, vão aprender sobre o novo comportamento dos clientes pós Covid-19 e como inovar nas vendas; como controlar as finanças, o capital de giro e os investimentos necessários pensando na retomada de suas atividades; terão orientação sobre crédito, envolvendo questões como a linha certa para o seu tipo de negócio, para o que precisam investir e como conseguir crédito; conhecerão técnicas de negociação importantes tanto para o trato com clientes quanto para com os fornecedores; e vão entender seus direitos nessa retomada, tanto diante dos protocolos de segurança, quanto no trato com clientes e equipe.

Segunda semana – Conteúdo

Entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro, os participantes vão receber diversos materiais informativos, como protocolos de abertura para bares e restaurantes, bem como cartilhas com orientação a tomada de crédito consciente, e-books de gestão e micro vídeos de chefs renomados do mercado com boas práticas do segmento neste momento de pandemia.

Terceira Semana – Painéis online

Por fim, entre os dias 08 e 11 de setembro será a vez dos painéis online com especialistas do Sebrae-SP, do Governo do Estado de São Paulo e com chefs de grandes bares e restaurantes, sempre a partir das 9h, com aproximadamente duas horas de duração. No dia 08 (terça-feira), o tema vai ser “O protocolo de segurança na prática”. No dia 09 (quarta-feira) será a vez do tema “Como será o consumo pós Covid-19?”. Já no dia 10 (quinta-feira), será a vez do tema “A retomada está na digitalização!”. Por fim, no dia 11 (sexta-feira), o evento se despede com o tema “Descomplicando o crédito”, com a presença de instituições bancárias que vão comentar sobre os erros mais comuns dos empresários na busca do crédito e como resolvê-los.

Sobre o Empreenda Rápido

O Empreenda Rápido é um programa do Governo de SP, em parceria com o Sebrae-SP, que tem como objetivo facilitar a vida do empreendedor e oferecer tudo o que ele necessita para abrir ou ampliar ou seu negócio em um só lugar, reunindo pela primeira vez toda a rede de fomento ao empreendedorismo do Estado. O programa ainda conta com a participação do Banco do Povo, Desenvolve SP, Jucesp e do Centro Paula Souza. A iniciativa prevê qualificar 1 milhão de pessoas em gestão empreendedora por ano e conceder R$ 1 bilhão em microcrédito nos próximos 4 anos, por meio do Banco do Povo.