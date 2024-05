Governo de SP faz maior nomeação da história com mais de 4 mil aprovados para a Polícia Civil

Medida assinada pelo governador Tarcísio de Freitas viabiliza expansão de equipes de delegados, investigadores, escrivães e legistas em todo o estado

O Governo de São Paulo vai publicar nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial do Estado, a convocação de mais de 4 mil aprovados em concurso para vagas na Polícia Civil. A medida assinada pelo governador Tarcísio de Freitas viabiliza a maior nomeação da história para os quadros da instituição.

“São milhares de novos profissionais que vão compor o nosso time nas forças de segurança e estarão presentes nas delegacias da capital, do interior e do litoral. Algo que era requerido pela sociedade há muito tempo e que agora vai fazer a diferença para proteger nossa população e reforçar o combate permanente ao crime em São Paulo”, afirmou o governador.

A decisão contempla os candidatos aprovados no concurso de 2022, além de todos os remanescentes. A medida prevê a formação e contratação de 2.208 escrivães, 1.260 investigadores, 353 delegados e 196 médicos-legistas. O total de 4.017 candidatos convocados é 36,7% maior do que o previsto nos editais dos processos seletivos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a posse dos candidatos em seus cargos deve ocorrer em até 15 dias após as nomeações. Os convocados passarão por cursos de formação na Academia de Polícia – os períodos são de cinco meses para os delegados e de três meses para as outras carreiras.

O Governo de São Paulo também dá andamento a concursos para o preenchimento de outras 3,5 mil vagas, com 3.135 postos da Polícia Civil e 365 da Técnico-Científica. Os editais desses processos seletivos foram lançados pela atual gestão estadual.

A perspectiva da Secretaria de Segurança Pública é de um aumento de cerca de 30% nos efetivos das polícias Civil e Técnico-Cientifica. As nomeações e os novos concursos reforçam o compromisso do Governo de São Paulo com a valorização das carreiras policiais – em 2023, o Estado concedeu o maior reajuste salarial da história em um primeiro ano de gestão para os profissionais das forças de segurança.

Imagem Ilustrativa