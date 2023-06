Governo de SP investe em obras e equipamentos da Defesa Civil na região de Campinas

O governador Tarcísio de Freitas autorizou nesta quinta-feira (22) a assinatura de 18 convênios para obras e outros 58 para a distribuição de equipamentos a municípios em mais uma ação de fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. Os investimentos chegam a R$ 32,4 milhões, incluindo seis pontes já entregues. Tarcísio também entregou prêmios a 66 cidades pelo desempenho no âmbito do programa Municípios Resilientes.

Na região de Campinas, foram contemplados os municípios de Pedra Bela, Serra Negra, Águas da Prata, Rafard, Saltinho, Torrinha e Tuiuti.

“É nosso dever equipar a Defesa Civil, principalmente no que diz respeito a tecnologia, para que a gente possa estar sempre preparado para o enfrentamento de questões que serão cada vez mais rotineiras. Precisamos de municípios aptos e resilientes”, afirmou o governador.

“Desde o início do ano a gente vem se dedicando a dar prontamente a resposta. Muitos municípios tiveram estragos com as chuvas, e a gente sabe o quanto essa infraestrutura é importante. A Defesa Civil tem conseguido atuar junto com a assistência, aporte de material e, num segundo momento, com as correções estruturais, proporcionando a recuperação desses equipamentos”, completou Tarcísio.

A cerimônia no Palácio dos Bandeirantes teve a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, e dos secretário estaduais Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), Guilherme Derrite (Segurança Pública), Vahan Agopyan (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação), além de parlamentares, prefeitos, gestores públicos e representantes municipais da Defesa Civil.

Os 18 convênios de obras preveem a construção de pontes e aduelas nos municípios de Bananal, Campos Novos Paulista, Cardoso, Dracena, Guaratinguetá, Indiaporã, Jacupiranga, Mariápolis, Miracatu, Nova Aliança, Osvaldo Cruz, Pedra Bela, Pracinha, Salmourão, Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Serra Negra e Tarabai, com investimento estadual de R$ 17,4 milhões.

Já os municípios de Vitória Brasil, Jales, Lavrinhas, Piquerobi, Sagres e Salesópolis receberam placas de entrega de novas pontes construídas com investimento de R$ 3,4 milhões do Governo de São Paulo.

A gestão paulista também vai reforçar os sistemas municipais de Defesa Civil com 58 novos convênios para entrega de viaturas tipo caminhonete e kits com equipamentos para combate a incêndio florestais, motosserras, geradores, balsas infláveis, lanternas, rádios comunicadores, torres de iluminação, kits de sinalização e sopradores. O investimento em veículos e equipamentos soma R$ 11,6 milhões.

Os municípios contemplados são Águas da Prata, Arandu, Arealva, Areiópolis, Ariranha, Bálsamo, Barbosa, Bilac, Cajobi, Catiguá, Clementina, Cosmorama, Cristais Paulista, Dobrada, Guaraçaí, Guarantã, Herculândia, Iaras, Ibirarema, Piacatu, Icém, Irapuã, Itirapuã, Jaborandi, Jaci, Manduri, Nova Aliança, Nova Campina, Oriente, Orindiúva, Ouro Verde, Ouroeste, Palmeira D´Oeste, Paraíso, Pardinho, Pauliceia, Paulo de Faria, Pereiras, Alambari, Iacri, Quintana, Rafard, Reginópolis, Rinópolis, Riolândia, Saltinho, Santa Lúcia, São José da Bela Vista, São Pedro do Turvo, Sud Mennucci, Taiaçú, Terra Roxa, Torrinha, Tuiutí, Ubarana, Urânia, Vera Cruz e Vista Alegre do Alto.

Municípios Resilientes

Durante o evento, 66 municípios receberam o prêmio Municípios Resilientes. A aferição é feita com base nos indicadores de gestão do Índice de Efetividade da Gestão Municipal do programa Município Verde Azul, do Governo de São Paulo, e da campanha Construindo Cidades Resilientes, da Organização das Nações Unidas.

O programa foi criado em 2019 para estimular os municípios paulistas a adotar políticas e ações de redução de risco de desastre e ampliar o acesso a recursos para execução de obras, promoção de estudos de prevenção e aquisição de equipamentos.

Nesta edição, os três municípios com maior pontuação e que recebem o prêmio são: Campinas com grau ouro; São José do Rio Preto, com grau prata; e Vinhedo, com grau bronze. Já os municípios de Estiva Gerbi, Santo Antônio da Alegria e Bebedouro tiveram destaque na evolução da resiliência.

As cidades de Aguaí, Americana, Araraquara, Artur Nogueira, Atibaia, Avaré, Bauru, Botucatu, Caçapava, Cajati, Campo Limpo Paulista, Campos Do Jordão, Casa Branca, Cubatão, Francisco Morato, Franco Da Rocha, Guarujá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itanhaém, Itapetininga, Itapeva, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, Jaú, Jundiaí, Leme, Lençóis Paulista, Limeira, Lins, Louveira, Martinópolis, Matão, Mogi Das Cruzes, Monteiro Lobato, Osasco, Pariquera-Açu, Paulínia, Pederneiras, Piracicaba, Pongaí, Porto Feliz, Praia Grande, Presidente Prudente, Rio Claro, Salto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São Manuel, São Sebastião, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Tatuí, Valentim Gentil e Votuporanga obtiveram 70 pontos ou mais também receberam certificados de resiliência.