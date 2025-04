PREFEITURA DE JAGUARIÚNA PROMOVE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, dia 5 de abril, uma campanha de prevenção ao câncer bucal. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença e incentivar a realização de exames preventivos.

As ações ocorrerão em oito unidades básicas de saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h, com a presença de cirurgiões-dentistas que estarão disponíveis para realizar exames e oferecer orientações sobre prevenção e detecção precoce da doença.

Segundo a Secretaria de Saúde, a campanha enfatiza a importância do diagnóstico precoce, uma vez que o câncer bucal, quando identificado em estágios iniciais, tem maiores chances de tratamento e cura. Entre os principais fatores de risco para a doença estão o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a exposição excessiva ao sol sem proteção.

Coordenada pela Dra. Milena Gomes, coordenadora de Saúde Bucal do município, a ação e representa uma oportunidade para que a população tenha acesso gratuito à prevenção e à promoção da saúde bucal.

UBSs participantes da ação:

Miguel Martini

12 de Setembro

Cruzeiro do Sul

Nova Jaguariúna

Jardim Fontanella

Roseira de Baixo

Florianópolis

Roseira de Cima

Foto: arquivo