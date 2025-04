Páscoa para comemorar com seu pet: confira dicas de petiscos especiais

Créditos: VYCHEGZHANINA / iStock)

Biscoito de banana e aveia, ovo de Páscoa especial para pets e petisco de salmão são alguns dos mimos seguros para seu pet

As prateleiras das lojas já estão sendo preenchidas com ovos de Páscoa, anunciando que a data já está por vir. Com o momento próximo, muitas famílias já começaram a comprar os presentes da data comemorativa, que serão compartilhados com amigos e familiares. E, entre eles, é claro, estão os animais de estimação.

Nos últimos anos, os pets passaram a estar ainda mais presentes nos núcleos familiares, sobretudo durante a pandemia, em que eram a única companhia de diversas pessoas no período de isolamento social. Isso esquentou um mercado que era bastante nichado, o de produtos pet, promovendo a diversidade de produtos específicos para animais de estimação, e isso inclui mimos especiais para datas comemorativas!

Mas, afinal, do que são feitos esses mimos? Qual o melhor para o seu pet? Confira a seguir!

Ovos de Páscoa e outros mimos para pets

Antes de tudo, os animais de estimação não podem, em hipótese alguma, comer chocolate ou produtos que contenham chocolate! Isso pode causar a morte do pet, pois o organismo deles entende que os grãos de cacau são altamente tóxicos, por conterem teobromina e cafeína.

Nesse sentido, os ovos de Páscoa e os outros mimos para pets devem ser palatáveis a eles, com ingredientes não tóxicos, sendo oferecidos como petiscos.

Dicas de mimos para oferecer ao seu pet

Ovo de Páscoa especial

Na Páscoa, é claro, você pode encontrar alguns ovos de Páscoa especiais para os nossos melhores amigos – eles geralmente são feitos de frango ou carne e costumam pesar cerca de 200 gramas. Entre os ingredientes, também podem contar com farelo de aveia, gelatina incolor e alfarroba.

E, para deixar o dia ainda mais especial, você pode decorar o ovo de Páscoa com uma fita de cetim, além de vestir o seu pet com uma roupinha diferente.

Biscoito de banana e aveia

Petiscos leves e saudáveis, os biscoitos de aveia com banana são fáceis de fazer em casa, e podem ser petiscos palatáveis e diferentes dos tradicionais, que levam carne em seus ingredientes.

Snack de salmão

Esse snack é perfeito para cães e gatos, e pode ser realmente especial para eles. O salmão é muito saboroso e costuma ser bem aceito pela grande maioria dos pets. Para fazer o petisco, basta desfiar um salmão cozido e assá-lo por 10 minutos.

Petisco de cenoura

Alimento muito querido por cães, principalmente, o petisco de cenoura é ideal para oferecer um alimento que é rico em água, ajudando na hidratação do pet.

Prefira servir a cenoura ralada, pois em rodelas pode facilitar que o pet engasgue. É possível também fazer um purê de cenoura ou fazer biscoitos de cenoura com farinha integral.