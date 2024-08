Governo de SP lança projeto inédito para explorar o potencial da produção de vinho no estado

Programa Rotas do Vinho de São Paulo organiza a cadeia produtiva, incentiva novos negócios e promove o enoturismo e o desenvolvimento regional paulista

O Governo de SP avança no fomento ao desenvolvimento regional com o lançamento do programa Rotas do Vinho de São Paulo. Anunciado nesta quarta-feira (28) pelo governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, o projeto reúne iniciativas de incentivo ao turismo e ao agronegócio, com o objetivo de fortalecer e maximizar o potencial de toda a cadeia produtiva do vinho no estado.

“Hoje é um dia de celebrar mais uma vitória. Com o programa Rotas do Vinho de São Paulo, vamos impulsionar o turismo. E devemos isso à cadeia produtiva do vinho que acreditou nesse projeto fantástico,” afirmou Tarcísio. “Descobrindo quais são as vocações econômicas de cada região, apoiamos e desenvolvemos novos negócios. E o mais importante de um programa como esse é que agora todo mundo vai saber que em São Paulo tem vinhos de altíssima qualidade. Temos também os melhores vinhos do Brasil”, acrescentou o governador.

A cerimônia de lançamento do programa contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, dos secretários Arthur Lima (Casa Civil), Roberto de Lucena (Turismo e Viagens), Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico) e Marília Marton (Cultura, Economia e Indústria Criativas), Vahan Agopyan (Ciência, Tecnologia e Inovação), além de parlamentares, gestores e representantes de entidades e produtores da cadeia produtiva paulista do vinho.

O programa nasceu após a interlocução do Governo de São Paulo com o empresariado do interior paulista e produtores de vinho. Aproveitando da boa fase da produção de vinho no estado, que registrou um aumento de 800% no número de videiras destinadas à vitivinicultura em 2023, a iniciativa conectou o conjunto de 66 vinícolas, inclusive premiadas, que oferecem, além do vinho que é produzido, experiências para os visitantes e turistas.

Ao todo, cinco rotas foram traçadas para convidar os visitantes a conhecer os sabores e as belezas da cultura vinífera do estado. São elas, Rota da Alta Mogiana (Ribeirão Preto e região); Rota dos Bandeirantes (São Roque e região); Rota do Circuito das Frutas (Jundiaí e região); Rota Serra dos Encontros (Espírito Santo do Pinhal e região) e Rota do Alto da Mantiqueira (São Bento do Sapucaí e região), que envolvem 55 vinícolas.

Outras 11 vinícolas foram organizadas como enodestinos e estão localizadas em dez municípios: Campinas, Piracicaba, Águas da Prata, Amparo (2), Leme, Penápolis, Bofete, São Paulo, São Miguel Arcanjo e Ribeirão Branco.

O programa Rotas do Vinho de São Paulo abre oportunidades para novos negócios também para municípios localizados num raio de até 50 quilômetros das áreas produtoras, que acabam beneficiados a partir do empreendedorismo local alimentado pela cadeia produtiva do vinho. Pelo projeto, além das vinícolas, outros empreendimentos relacionados poderão acessar as linhas de crédito da DesenvolveSP, agência de fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) para alavancar seus negócios.

A expectativa é que o movimento econômico gerado pelas rotas possa fomentar empreendimentos como hospedagens, restaurantes e outros tipos de comércios e serviços, além de atrair mais empresas relacionadas ao segmento, visando gerar renda, emprego e crescimento no estado. Hoje, São Paulo representa mais de 11% dos empregos do Brasil na área de fabricação de vinhos. A expectativa é que as Rotas do Vinho aumentem essa geração de trabalho no estado.

Todas as informações sobre as rotas e os destinos para os turistas que querem conhecer e vivenciar o melhor da cultura vitivinícola do estado estão disponíveis na página https://rotasdovinho.sp.gov.br

Sobre o programa

O programa Rotas do Vinho de São Paulo é fruto de um extenso mapeamento das vinícolas e produtores de vinho do estado cadastrados no programa Sabor de SP. Até o momento, foram identificadas 66 vinícolas, organizadas em diferentes rotas e enodestinos.

Com o objetivo de fortalecer o enoturismo em São Paulo, a iniciativa visa a criação de condições favoráveis para o desenvolvimento das regiões produtoras, estimulando a economia local, gerando empregos e renda, além de promover a cultura do vinho como elemento essencial da identidade dessas comunidades.

O Rotas do Vinho atuará em várias frentes, como o apoio à infraestrutura turística e a promoção de parcerias entre vinícolas, restaurantes, hotéis e outros agentes do setor, proporcionando aos visitantes uma experiência autêntica e enriquecedora. O programa integra ações das secretarias estaduais de Agricultura e Abastecimento, Cultura, Economia e Indústria Criativa, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Viagens, sob a coordenação da Casa Civil.