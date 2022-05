Governo de SP levará 10 empresas para o Festival de Cinema de Cannes

Segunda das nove missões do CreativeSP terá stand no Marché du Film, na França, de 17 a 22/5; uma das selecionadas concorre à Palma de Ouro

O Governo de São Paulo realiza a segunda missão do CreativeSP/ Programa de internacionalização da economia criativa, que tem como objetivo impulsionar o intercâmbio internacional das empresas paulistas do setor e atrair investimento estrangeiro para São Paulo. Ação acontece durante o Festival de Cinema de Cannes 2022, que ocorre de 17 a 28 de maio, na França. A iniciativa é uma ação conjunta da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, a InvestSP e Secretaria de Relações Internacionais do Governo de São Paulo.

Ao todo, dez empresas paulistas do setor cinematográfico participarão do Marché du Film no Festival de Cannes, em um Stand exclusivo em parceria com o Cinema Brasil. Elas foram selecionadas entre as 122 inscritas. O evento é a segunda missão do programa CreativeSP e a única dedicada exclusivamente ao setor audiovisual. A primeira foi para o South by Southwest 2022 (SXSW). Ainda haverá outras sete missões para eventos dedicados a diferentes áreas da economia criativa.

A ideia é fortalecer e promover o setor de economia criativa, que no estado de São Paulo reúne 150 mil empresas, movimenta US$ 20 bilhões por ano e gera 1,5 milhão de empregos. A ação vai destinar R$ 5,5 milhões para um total de nove missões para eventos setoriais estratégicos internacionais ao longo de 2022, com 10 empresas e instituições cada uma. As missões já selecionadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa envolvem eventos de entretenimento, tecnologia, cinema, games, artes cênicas, música, literatura, artes visuais e design na América do Norte e na Europa. Já estão programadas as viagens para a COMIC-CON International, em julho (San Diego, EUA), o Fringe, em agosto (Edimburgo, Escócia), o Gamescom, em agosto (Colônia, Alemanha), o C2 Montreal, em setembro (Montreal, Canadá), o WebSummit, em novembro (Lisboa, Portugal), e o Miami Basel, em dezembro (Miami, EUA).

Os participantes poderão ter um reembolso de até US$ 3 mil em despesas elegíveis e acesso a ações de capacitação e consultoria. De acordo com o programa, as empresas e instituições participantes arcarão com 50% dos custos das viagens e poderão contar com assessoria e monitoramento de resultados, além de acompanhamento pós-eventos.

As empresas que integram a missão de São Paulo para o Festival de Cinema de Cannes são:

– Estúdio Admoni Design Ltda.;

– Aventuras Produções e Edições Educativas Ltda.;

– Biônica Filmes;

– Coração da Selva Transmídia AS;

– Dezenove Som e Imagens Produções Ltda.;

– Maria Farinha Filmes e Produções Ltda.;

– Mostra Internacional de Cinema em São Paulo / Mostra de Cinema Cultura e Eventos Ltda.;

-Resistência TV;

– RTRG2019 Produções Artísticas Ltda. (RT Features);

– Ventre Studio.

Economia Criativa

Um dos destaques do Festival fica por conta do Marché du Film (Mercado do Filme), espaço no qual produtores, distribuidores e investidores do mundo todo se encontram para negociar. Uma parceria exclusiva para o programa Cinema do Brasil com um estande que será palco do SP Day, um evento para mostrar o potencial, as características e a diversidade de São Paulo na área da economia criativa e apresentar oportunidades de negócio. Em 2019, o Marché du Film reuniu 12,5 mil participantes de 121 países, mais de 5,5 mil empresas e cerca de 4 mil filmes e projetos.

Além da possibilidade do fechamento de novos negócios, duas das empresas selecionadas pelo CreativeSP ainda concorrerão a prêmios. Destaque para a RT Features, que é uma das produtoras do longa-metragem Armageddon Time, com Anthony Hopkins e Anne Hathaway, que disputa o título de melhor filme na categoria principal, a Palma de Ouro, além de prêmios para atores e atrizes.

Já o Estúdio Admoni está na disputa em outra categoria, a Cannes XR Veer Future Awards, com o curta-metragem Lavrynthos, uma animação em realidade virtual que narra a relação de uma garota, Cora, e um Minotauro, que se encontram em um labirinto.

Primeira missão

A primeira missão do CreativeSP/Programa de internacionalização da economia criativa do Governo de São Paulo levou para a SXSW representantes de 10 empresas paulistas do setor: Amplifica (produtora musical), Barbatuques (música corporal), Claraluz (audiovisual), DançarMarketing (marketing cultural), Elo (audiovisual), Estúdio Bijari (arte, design e tecnologia), Lemme Content (comunicação de marketing), O2 (distribuição cinematográfica), Phonogram.me (marketplace de NFTs musicais) e Rito (experiências imersivas). Elas foram selecionadas entre 152 inscritos e passaram por um processo de capacitação e consultoria. A expectativa das empresas é que a participação delas no SXSW gere cerca US$ 1.065 milhão em negócios no período de um ano.

Como participar

Pelo regulamento, empresas e instituições interessadas, de qualquer porte, devem ter sede em São Paulo e precisam apresentar um histórico da organização e do representante que participará da missão, um texto sobre o objetivo e como a missão pode contribuir para as atividades da organização. Além disso, será exigido um texto sobre a estratégia internacional e as metas que querem atingir na área.

Se mais de dez empresas tiverem interesse em alguma missão específica, uma comissão do Governo de São Paulo fará a avaliação de acordo com os textos encaminhados. Para se inscrever na próxima missão, acesse https://www.investe.sp.gov.br/exporte/creative-sp/.