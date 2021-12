Governo do Estado autoriza investimentos de R$ 22 milhões em Espírito Santo do Pinhal, Holambra e Mogi-Guaçu

Recursos serão repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional

O Governador em exercício Rodrigo Garcia anunciou, nesta sexta-feira (3/12), autorizações de R$ 22 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Regional firmar convênios com as Prefeituras de Espírito Santo do Pinhal, Holambra e Mogi Guaçu para ampliação de infraestrutura urbana municipal.

Espírito Santo do Pinhal receberá R$ 1,5 milhão, sendo R$400 mil em área de lazer, R$ 100 mil em instalações sanitárias da praça do bairro Monte Alegre, R$ 250 mil na aquisição de caminhão pipa e R$765 mil para a construção de Casa da Mulher.

Mogi Guaçu receberá R$ 10 milhões para obras de recapeamento asfáltico, R$ 1,5 milhão para reforma da praça da Capela, R$ 1 milhão para iluminação pública LED, R$ 300 mil para a aquisição de triturador e R$ 2,5 milhões para obras de infraestrutura urbana do Programa Nossa Rua.

Em Holambra foi autorizada a concessão de R$4 milhões para a construção do Centro Dia do Idoso, e R$ 1 milhão para iluminação pública em LED do Programa Cidades Inteligentes.

“Voltamos à região de Campinas a pedido do Governador João Doria, que está em uma missão internacional. E viemos para fazer entregas de obras e anúncios que simbolizam muito o momento pós-pandemia, de esperança por dias melhores. Isso é olhar para o futuro”, declarou Garcia.

“Estes investimentos ampliam o foco no desenvolvimento regional, na redução das desigualdades e na geração de emprego e renda”, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Via: Governo de São Paulo