Governo do Estado de São Paulo disponibiliza cursos gratuitos para jovens

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para os cursos gratuitos profissionalizantes voltados para jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo e que buscam inserção no mercado de trabalho.

Para Itapira, os cursos disponíveis são do formato remoto (online ao vivo): Ajudante de Logística, Assistente Financeiro, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Vendas, Excel Aplicado à Área Administrativa, Gestão de Pequenos Negócios, Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais e Office 2019.

Podem se inscrever jovens de 16 a 24 anos que residam no Estado de São Paulo e tenham Ensino Fundamental completo. O cadastro pode ser feito até o meio-dia do dia 21 de agosto pelo site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br e também é necessário responder ao Quiz Vocacional no App Meu Futuro Profissional até o último dia de inscrição (aplicativo gratuito disponível para Android e IOS).

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site. As aulas têm previsão de início em setembro.

As opções de cursos podem ser consultadas no link bit.ly/3QrjUEX. Em caso de dúvidas, o CVT (Centro de Valorização do Trabalho) pode auxiliar com atendimento presencial no Prédio do Campus I do UNIESI com entrada pela Rua Saldanha Marinho ou pelo telefone (19) 3863.1206.