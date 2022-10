Governo do Estado e Prefeitura de Pedreira realizaram a entrega do “Meu PET Sylvio Lazarini”

O Governo do Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde e a Prefeitura de Pedreira, representada pela Secretaria Municipal de Saúde, realizaram na quinta-feira, 29 de setembro, a solenidade de inauguração do Consultório Veterinário “Meu PET Sylvio Lazarini”, instalado na Rua Miguel Sarkis, nº 61, Parque Industrial.

O Prefeito Fábio Polidoro e a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, recepcionaram o Secretário de Estado da Saúde Dr. Jean Gorinchteyn, Coordenadora Estadual da Defesa e Saúde Animal Rebeca Politti, Diretora da Regional de Saúde 7 com sede em Campinas Fernanda Penatti, vereadores municipais Claudinho Cassiani, Jedson Panegassi e Patrícia Pedroso, familiares do homenageado Sylvio Lazarini, além de secretários e diretores municipais, profissionais da área de saúde e protetores de animais.

Claudio Luiz Cassiani, Mário Wilson Fratta e Dr. José Carlos de Oliveira, vereadores municipais, foram os autores do Projeto de Lei que nomeou o Consultório Veterinário Meu PET com o nome de Sylvio Lazarani. “Agricultor, Sylvio Lazarani atuou como Vereador durante três legislaturas, sendo Presidente da Casa no biênio 1967-1968, formado como Auxiliar Prático de Veterinária, foi por muito tempo a única alternativa na Cidade para atender os animais, não cobrava pelos serviços, apenas pelos medicamentos de quem podia pagar. Um homem valoroso que prestou relevantes serviços a Pedreira”, destacou na ocasião o Vereador Claudinho Cassiani, representando o Poder Legislativo.

A Coordenadora Estadual da Defesa e Saúde Animal, Rebeca Politti, médica veterinária e idealizadora do Projeto Meu PET, enfatizou em seu discurso que estes Consultórios estão agilizando os atendimentos e exames em todo o Estado de São Paulo. “Na Região Metropolitana de Campinas estamos realizando a entrega destes locais que atendem principalmente as pessoas que mais precisam, os resultados apresentados até o momento são excelentes. Parabéns ao Prefeito Fábio, a Secretária Ana Lúcia, e todos os envolvidos no Projeto”, conclui Rebeca Politti.

Para o Secretário de Estado da Saúde Dr. Jean Gorinchteyn, o Governo do Estado está investindo muito na área da Saúde. “Além deste Consultório Veterinário, estamos realizando em Pedreira ‘Mutirão de Cirurgias’ de Hérnia e Vesícula aos sábados, nas dependências do Hospital Humberto Piva, em parceria com a UNICAMP, com profissionais de saúde do Hospital das Clínicas. Viabilizamos a entrega de novas Ambulâncias, equipamentos e medicamentos, um trabalho que não para e visa sempre o bem-estar da população. Parabéns a Administração Municipal pela conquista do Consultório Veterinário Meu PET ‘Sylvio Lazarini’ e todos os seus familiares presentes nesta inauguração”, concluiu o Secretário Estadual Dr. Jean Gorinchteyn.

Fábio Polidoro iniciou seu discurso agradecendo o Governo do Estado pelos convênios assinados com Pedreira. “Conquistamos o Corpo de Bombeiros, o Posto do Poupatempo, Recapeamento Asfáltico para diversas ruas, novas Viaturas para a Guarda Municipal, Ambulâncias, a reforma do Teleférico, a construção da Lanchonete e do Mirante, além das reformas completas das estradas vicinais Fioravante Carlotti, Duas Pontes já concluída, e a Basílio Vieira de Godoy, Entre Montes sendo realizada agora, entre tantos outros projetos de importantes para a população. Nosso muito obrigado pelo Consultório Veterinário Meu PET ‘Sylvio Lazarini’ que estará prestando um atendimento de qualidade”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro.

A Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, informou que os me´dicos veterinários responsáveis pelo Consultório Veterinário Meu PET ‘Sylvio Lazarini’, serão Fernando Bertevelo e Heloísa Santos, com o atendimento acontecendo de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, não sendo necessário agendamento.