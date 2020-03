Governo do Estado fará repasse ao Município no combate ao coronavírus

O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (26) que o Estado vai repassar R$ 218 milhões para enfrentamento ao coronavírus em 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes. O dinheiro começa a ser transferido aos municípios para instalação de centros de referência e hospitais de campanha.

“Estas cidades foram escolhidas para ser referência médica e hospitalar”, disse Doria. “Sejam solidários. Podemos acertar ou errar, nós só não podemos minimizar problemas. O Governo de São Paulo fundamenta todas as suas ações em informações científicas no plano da saúde e técnicas no âmbito da economia”, acrescentou.

As cidades mais populosas foram priorizadas porque já são polos regionais em atendimento de saúde. “O Governo de São Paulo vai trabalhar em conjunto com os municípios. Esses recursos vão impactar frontalmente o interior do estado, com possibilidades de centros de referência e também com leitos de baixa e média complexidade”, disse o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Ele também fará videoconferências com os prefeitos para detalhar as aplicações da verba emergencial.

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu será diretamente beneficiada com a injeção de R$. 1.205.704, segundo tabela contendo os valores a serem transferidos, encaminhada com a nota oficial publicada pelo Palácio dos Bandeirantes.