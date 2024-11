Processo seletivo para 300 vagas de telemarketing acontece sexta

Vagas são oferecidas pela empresa Konecta Brazil, em Limeira; interessados devem retirar carta de encaminhamento até quinta (07)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com a empresa Konecta Brazil, realizará um processo seletivo para o preenchimento de 300 vagas de Telemarketing Receptivo. As vagas são destinadas a profissionais com ensino médio completo (masculino e feminino) e o local de trabalho será na cidade de Limeira.

O processo seletivo acontecerá nesta sexta-feira (08), a partir das 09h, na Prefeitura de Artur Nogueira, localizada na Rua XV de Novembro, nº 1400, Jardim Planalto (Escola Modelo). O atendimento será feito por ordem de chegada e será necessário retirar a senha no local a partir das 09h.

Os interessados devem comparecer ao PAT (Poupatempo) para retirar a carta de encaminhamento até quinta-feira (07). Dúvidas podem ser esclarecidas no PAT da cidade ou pelo telefone (19) 3827-5429.

SOBRE AS VAGAS

O salário oferecido para o cargo é de R$ 1.416,28, com uma carga horária de 6h20 diárias, em turnos das 16h00 às 22h20 ou das 17h00 às 23h20, em escala 6×1, com folgas alternadas entre sábado e domingo.

Os funcionários selecionados também terão acesso a diversos benefícios, como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche e seguro de vida.

“A parceria com empresas como a Konecta Brazil reforça nosso compromisso em gerar oportunidades de emprego para os moradores de Artur Nogueira. Este processo seletivo é uma chance para quem busca estabilidade e benefícios que fazem a diferença no dia a dia. Nosso objetivo é sempre facilitar o acesso a boas vagas e contribuir para o desenvolvimento da cidade”, destacou Tatiane Gibertoni, secretária de Desenvolvimento Econômico.