Governo do Estado libera R$ 1,4 milhão para 2ª fase do novo aterro

O Prefeito José Natalino esteve na última quinta-feira, 12, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para a assinatura de liberação de financiamento de R$ 1,4 milhão do Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) para a execução da segunda etapa de construção do novo aterro sanitário de Itapira.

O Deputado José Antônio Barros Munhoz intermediou toda a negociação e também esteve presente.

“Essa verba já foi aprovada pela Câmara Municipal e agora daremos seguimento a essa segunda fase do aterro. Uma semana depois de termos ficado em 24º lugar no Programa Município Verde Azul estamos reforçando nosso compromisso com o meio ambiente através desse investimento”, afirmou o Prefeito Paganini.

O ato de liberação de recursos foi presidido pelo secretário de Governo e vice-governador Rodrigo Garcia e contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Regional Marcos Vinholi, e do presidente do Desenvolve SP Nelson de Souza. Ao todo, o governo estadual liberou mais de R$ 133,7 milhões, beneficiando 21 cidades do Estado.

Para ter acesso aos recursos oferecidos pelo Desenvolve SP, os pedidos de financiamento devem ser aprovados pela Câmara Municipal, além de passar pela análise da saúde financeira e da capacidade de endividamento pela Secretaria do Tesouro Nacional. Após a entrega da documentação necessária e do processo de licitação concluído os recursos são liberados de acordo com o cronograma e andamento das obras ou serviços.