Governo do Estado libera R$ 150 mil para melhoria da infraestrutura de Jaguariúna

Da Redação

O governo do Estado de São Paulo liberou mais R$ 150 mil para a prefeitura de Jaguariúna. Este recurso financeiro, resultado de emenda voluntária do deputado Edmir Chedid (DEM) para o orçamento, foi destinado a partir dos programas e projetos em infraestrutura urbana elaborados pela administração municipal.

De acordo com o parlamentar, o investimento vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. “Quando falamos em melhorias para a infraestrutura urbana, estamos dizendo que o objetivo é garantir benefícios aos locais que recebem a população, como jardins e praças públicas”, complementou.

Recentemente, o governo estadual também atendeu outras reivindicações do deputado Edmir Chedid para Jaguariúna, como a implantação da unidade da Escola Técnica Estadual (ETEC) e a criação da unidade do Poupatempo. “Na prática, demonstra parte do trabalho que realizamos pelo município”, comentou.

Apesar dos benefícios, Edmir Chedid explicou que tem atuado para garantir o aumento do repasse de recursos à prefeitura. “Temos que garantir a manutenção e a ampliação de serviços públicos à comunidade, principalmente para os de baixa renda ou que vivem em situação de vulnerabilidade social”, destacou.

Emendas

Edmir Chedid também garantiu o repasse de recursos financeiros por meio de emendas voluntárias ao orçamento às prefeituras de Águas de Lindoia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Itatiba, Jarinu, Nazaré Paulista, Joanópolis, Lindoia, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul e Pedreira.

Também serão contemplados Pinhalzinho, Santo Antônio de Posse, Socorro, Tuiuti, Serra Negra e Vargem. “A intenção deste trabalho é garantir que o recurso financeiro contemple principalmente as atividades que são desempenhadas em benefício dos que mais precisam de apoio e atenção”, finalizou o parlamentar.