Governo entrega quadra e anuncia investimentos de mais de R$ 5 mi em Jaguariúna

O Governador João Doria entregou, neste sábado (15), uma nova quadra de futebol Society em Jaguariúna. A cidade terá duas novas creches, terminal rodoviário, Unidade Básica de Saúde e renovação da iluminação pública.

O evento contou também com o anúncio de investimentos que somam mais de R$ 5 milhões para a região. “Só mudaremos o Brasil se mudarmos a educação e se gerarmos empregos para os mais pobres. O ensino traz dignidade e condições de vida para que jovens de hoje sejam trabalhadores e empreendedores do futuro. Oferecemos o mesmo tratamento ao pequeno, médio e grande município. Todos eles abrigam brasileiros que merecem atendimento, seja na Educação ou na Saúde”, pontuou Doria

O equipamento de esporte fica no mesmo complexo da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Centro de Educação Infantil (CEI) “Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, que foram inaugurados neste sábado pela Prefeitura da cidade. O Secretário de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, o Secretário Executivo da Educação, Haroldo Rocha, e o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, também participaram do evento.

A quadra de futebol Society “Celso França” é resultado de uma parceria por meio de convênio da Assistência Técnica aos Municípios (ATM), da Secretaria de Esportes com a prefeitura local, com investimentos de R$ 200 mil do Governo do Estado e uma contrapartida municipal de R$ 51.407,91.

Investimentos englobam Creche Escola e convênios

A cidade irá receber duas novas creches, por meio do programa Creche Escola do Governo de São Paulo, além da unidade que já está em construção na cidade. Cada creche terá o investimento de R$ 2 milhões pela Secretaria de Estado da Educação.

Doria autorizou quatro convênios a serem viabilizados por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com três obras na cidade de Jaguariúna. Serão destinados R$ 1 milhão para a Prefeitura de Jaguariúna construir um terminal rodoviário na cidade, R$ 700 mil para a obra de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro de Tanquinho Velho e de R$ 108 mil para o sistema de iluminação pública no município, com luminárias LED.

Além disso, o Governador autorizou convênio para que o Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas), da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp), repasse R$ 400 mil para a realização do 10º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas. O evento, que será realizado nos dias 2 e 3 de abril em Campinas, irá tratar da política educacional nas nove Diretorias Regionais de Ensino do Estado para melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A previsão é que o evento tenha 1,5 mil participantes, entre professores, educadores, gestores e dirigentes das redes municipais e estadual.