GP Cidade de SP 1000 Milhas: Equipe Itapira Racing Motorcar vem com sede de vitória

( Foto: Divulgação / Humberto da Silva)

Equipe familiar formada por Edras, Estras e Juares Soares terá o reforço de Maninho Cardoso na edição 2025 da mais tradicional prova do endurance brasileiro.

Uma das mais tradicionais equipes das provas de longa duração do automobilismo nacional vem forte e com sede de vitória na edição 2025 do GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas, prova que abra a temporada do automobilismo brasileiro.

A equipe Itapira Racing Motorcar (Lowell Professional) tradicionalmente formada pelo patriarca Edras Soares, piloto com muita experiência em provas de longa duração, e pelos filhos Esdras e Juarez Soares, nesse ano contará com o reforço do gaúcho Maninho Cardoso: chefe da equipe Motorcar Racing e muito experiente, o piloto dividirá a pilotagem do protótipo MRX #77.

Equipado com um motor VW de aproximadamente 300cv, câmbio de competição Hewland e calçado com pneus slick, o protótipo estará inscrito na categoria P3. Na última edição da prova a equipe terminou na terceira colocação devido a um problema mecânico restando cerca de 3 horas para o final da prova.

Lições aprendidas, o quarteto vem otimista para essa edição, com o carro revisado após ter recebido melhorias na parte mecânica os colocando com reais chances de conquistar a vitória.

O carro entra na pista nessa quinta-feira (23) quando acontecem os primeiros treinos livres; na sexta-feira (24) acontece a classificação e a partir das 19h30 o treino noturno onde os pilotos e equipes terão chance de fazer as simulações com baixa luminosidade. A largada do GP Cidade de SP 1000 Milhas acontece a meia noite de sábado (25) para domingo, e a largada é prevista para o meio-dia do domingo (26).

PROGAMAÇÃO – GP CIDADE DE SP 1000 MILHAS – 2025

23/01 – QUINTA-FEIRA

12:50 – 13:50 – TREINO LIVRE 1

15:50 – 16:50 – TREINO LIVRE 2

21:35 – 22:35 – TREINO LIVRE 3

24/01 – SEXTA-FEIRA

10:05 – 11:05 – TREINO LIVRE 4

14:40 – 16:35 – CLASSIFICATÓRIO (DIVIDIDO POR CATEGORIA)

20:35 – 21:35 – TREINO NOTURNO

25/01 – SÁBADO

20:05 – 20:50 – MINI 1000 MILHAS

21:10 – 21:40 – WARM UP

22:20 – 22:30 – BOXES ABERTOS

22:40 – 23:40 – VISITAÇÃO AO GRID

23:40 – HINO NACIONAL

00:00 – LARGADA

26/01 – DOMINGO

12:00 – CHEGADA

13:00 – PÓDIO

A equipe Itapira Racing conta com o patrocínio da Lowell Professional durante o GP Cidade de SP 1000 Milhas.

SOBRE A LOWELL PROFESSIONAL

A Lowell Proefssional é uma marca brasileira de cosméticos, com 33 anos de uma história de sucesso no segmento profissional de cabelos. Com o propósito de superar as expectativas dos consumidores através de produtos de alta performance que entregam resultados surpreendentes. Evoluindo a cada dia para se tornarem uma marca respeitada mundialmente, através da excelência de qualidade dos produtos e pelo talento, profissionalismo e comprometimento dos colaboradores.

SOBRE O GP CIDADE DE SÃO PAULO 1000 MILHAS

O GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas Chevrolet Absoluta é uma das mais tradicionais corridas de longa duração do automobilismo nacional, sendo criada pelo radialista Wilson Fittipaldi, o Barão, pai dos pilotos Wilson Fittipaldi Jr. e Emerson Fittipaldi e pelo piloto Eloy Gogliano em 1956. Em 2025 a corrida terá largada a meia noite de sábado para domingo (25 para 26/01) e o público poderá usufruir de diversas atividades durante as mais de 12 horas de eventos, como shows e muito mais.