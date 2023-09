Grag Queen antecipa novidades de show inédito no The Town

Cantora e apresentadora do Drag Race Brasil se apresenta em megafestival no próximo sábado (9)

Após brilhar na estreia como apresentadora do Drag Race Brasil, Grag Queen conta os dias para revelar mais uma novidade aos fãs! A multiartista prepara um show inédito para o The Town, megafestival realizado em São Paulo. A cantora subirá ao palco Factory no próximo sábado (9).

“Eu vou estar em um palquinho de diversões! Vocês vão me encontrar muito à vontade! Espero vocês dia 9!”, comemora Grag.

Dirigido por Renan Nogueira, o espetáculo de Grag Queen no The Town terá status grandioso, com seis bailarinos e três trocas de looks. Este será o primeiro show da artista com banda, formada por teclado, baixo, bateria, guitarra, cinco metais, uma percussão e quatro backing vocals.

“Vou celebrar a arte drag sim! Vou mostrar por que sou apta para ser a drag escolhida para conduzir, julgar, dar toques às outras. Quero muito celebrar o que está acontecendo agora, a pessoa que sonhou, a rainha do universo que realizou, a host que agora está galgando outros caminhos e traçando outros voos, e trazendo esse viés musical para ser consumido não só no Brasil mas fora também”, antecipa.

O The Town também será palco do lançamento do clipe Sirene, single que marca a nova era artística de Grag Queen.

“Meu show no The Town vai introduzir musicalmente essa nova era, instrumental, setentista, com glamour, com a dança em grupo. Estou trazendo para todas as minhas músicas e os covers essa roupagem mais soul, mais instrumental orgânico, mais Sirene. Declaro, sim, o começo de uma nova era musical, com essa mistura de brasilidade com o gringo”, explica a cantora.