Grag Queen estreia na “Casa da Barra”, como júri de nova competição de canto

Multiartista participou do “Casa Voice”, como jurada, ao lado de Caio Castro, Ludmillah Anjos e Hugo Gloss, além de se apresentar no evento

Apresentadora da primeira temporada da versão brasileira de RuPaul’s Drag Race e vencedora do Queen of the Universe, Grag Queen marcou presença na nova temporada do reality show “Casa da Barra”, de Carlinhos Maia, que acontece em Maceió.

Grag Queen foi jurada do quadro “Casa Voice”, onde 10 participantes apresentaram seus talentos musicais e foram julgados pela multiartista, Caio Castro, Ludmillah Anjos e Hugo Gloss. Com cenário personalizado, o “Casa Voice” promete muita diversão para os espectadores da “Casa da Barra”. O reality provou-se um sucesso e mantém a mesma dinâmica das edições anteriores, onde o público fica ligado nas redes sociais dos participantes para acompanhar tudo o que acontece.

Além de jurada, Grag Queen também apresentou-se em número musical, em sua estreia no evento. Com icônico look e energia característica, a multiartista entregou uma performance digna de uma das estrelas em maior ascensão no país.

“Foi ótimo estar em Maceió, um verdadeiro paraíso. Feliz pelo convite para integrar o júri desse novo quadro e por ter tido a oportunidade de conhecer novas vozes e os candidatos”, destaca Grag Queen.