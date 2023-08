GRAN BAZAR ACONTECE NO DIA 12 DE AGOSTO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e com apoio da Casa Azul, realiza no dia 12 de agosto, a partir das 10h00, o 2º Gran Bazar de Artes Plásticas e Artesanato, com programão o dia todo.

Serão 51 artistas de artes e artesanato (comercialização, exposição e Network), Oficina de Gravura com Manu Sima e atrações musicais, como :

Rádio Sucata – 10h30

Entre Amigos – 14h00

Banda Balaio Doido (Bon Jovi Cover) – 19h00

O Gran Bazar ainda terá Praça de Alimentação, brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão Doce.

Tudo isso acontecendo na Praça 250 Anos.

Evento Gratuito!!!