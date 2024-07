GRAN BAZAR REUNIRÁ ARTESÃOS DE MOGI MIRIM E REGIÃO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no dia 7 de setembro, feriado da Independência, a terceira edição do Grand Bazar de Artesanato, que será realizado no Centro Cultural “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, das 13h00 às 22h00. O evento terá exposição e comercialização de produtos, com o objetivo de oferecer novas conexões com artesãos e artistas.

Para participar, o interssante deve se inscrever até o dia 5 de agosto, preenchendo o formulário no link: https://forms.gle/iJebZoRkCDCn4QFDA. Poderão fazer a inscrição, artesãos residentes em Mogi Mirim e região. No dia do evento, o participante deve chegar às 9h00 para montagem e a desmontagem somente após às 22h00. O artesão deve possui mesa própria para colocar os produtos. Se não tiver, deve conversar com os produtores do evento. Mais Informações pelo telefone (19) 3805-3125.