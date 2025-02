Grandes shows do Carnaval Brasileiro estarão na programação do Bolão, em Amparo

O Carnaval de Amparo vai começar. Na sexta-feira, 28, a folia movimenta o Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra” – Bolão, na abertura do evento, agendada para às 19h30.

A programação contará com o DJ Serginho Moratori, na abertura e intervalo (19h30 e 22 horas), Mega Banda Show, às 20 horas e o som no palco principal de Alobened e Banda. A cantora foi a mais longeva da Banda Mel, uma das referências do Axé dos anos 1.990. Ela é uma das primeiras artistas da música baiana a fazer turnê pelo Japão e teve seus singles veiculados em mais de 45 países.

A artista também conquistou recordes de números à época: 6 milhões de cópias de discos vendidos, 8 discos de ouro e 6 de platina. Eleita melhor cantora do Carnaval por mais de três vezes, participou de festivais internacionais como o de Montreux, na Suíça.

*Grandes shows movimentarão o Bolão*

No Bolão, a folia começa no fim de tarde e todas as noites têm grandes shows da música brasileira. No sábado, 1º de março, a banda Maria Elétrica está confirmada. Formada por músicos da Bahia, o grupo traz repertório próprio e clássicos do Axé, assinados com muita percussão e energia.

No domingo, 2, um dos grupos de pagode mais tradicionais de São Paulo é a atração. O Negritude Jr, vem a Amparo, com clássicos como Cohab City, Beijo Geladinho e Tanajura, aliado ao movimento pagode 90, que resgata os clássicos do estilo que dominou as rádios na época.

A segunda-feira, 3, é de Axé Bahia. O grupo viaja o Brasil afora com shows do estilo musical que começou nos anos 1.980 e virou uma das marcas do carnaval do país. A banda atravessa os mais de 40 anos do estilo.

Para fechar, na terça-feira, 4, o Sambô, fecha a programação dos shows, com um estilo que é uma assinatura do grupo. A mistura de ritmos brasileiros aos clássicos do pop, rock e MPB. Formado em Ribeirão Preto, o grupo tem mais de 20 anos de estrada.

*Segurança para toda a família dá o tom no Bolão*

A Prefeitura de Amparo levou o Carnaval para Bolão, novamente, após a repercussão positiva do local. Com controle de acesso, monitoramento por câmeras, segurança, bombeiros, atendimento de Saúde, o local contará com espaço gastronômico, eventos para as crianças e o tradicional banho da Doroty, na terça-feira, 4, a partir das 18 horas.

*Blocos estarão no Centro Histórico com número recorde de apresentações*

Serão 24 atrações no tradicional Carnaval de Blocos da Prefeitura de Amparo. Com traçado pelas ruas centrais, a folia começa no sábado, 1º de março, e contarão com mais de 9 horas de manifestações culturais.

Também tem shows às 18 horas, no Palco Hugo Baradel, para o pessoal poder curtir.

*Arcadas terá um Carnaval de muitas atrações*

O Distrito de Arcadas terá uma grande festa. Os blocos da região, no sábado e segunda-feira , e os shows que a Prefeitura de Amparo está disponibilizando, nas matinês de domingo e terça, e à noite, de sábado a terça, prometem movimentar milhares de pessoas.

Matinês com brinquedos e música eletrônica acontecem em Três Pontes e no São Dimas

O Centro Esportivo Fausto Camilotti e a Praça José Carlos Ferreira, ao lado da Rodoviária do São Dimas, têm programação para a criançada, no período da tarde.

Confira a programação completa

SEXTA-FEIRA (28/2)

Local: Bolão (Centro Esportivo do Trabalhador)

19h30: DJ Seginho Moratori (Palco Itinerante)

20h: Mega Banda Show (Palco Principal)

22h: DJ Serginho Moratori (Palco Itinerante)

23h: Alobened e Banda (ex-Banda Mel) (Palco Principal)

SÁBADO (1/3)

Desfile de Blocos

Local: Ruas do Centro Histórico

13h: Bloco Tempo de Folia

14h30: Bloco Verde e Rosa

16h: Carnabrega

17h30: Bróco-lhes

19h: Bloco da Galera do Bargunça

20h30: Bloco do Xú

Shows

Local: Praça Pádua Salles

18h: Carnavibes (Palco da Rádio)

Shows

Local: Bolão (Centro Esportivo do Trabalhador)

19h: Samba do Tavares (Palco Marquise)

20h: DJ Serginho Moratori (Palco Itinerante)

20h30: Sussi Miotto – Clara e Portela (Palco Principal)

22h: DJ Serginho Moratori (Palco Itinerante)

23h: Maria Élétrica (Palco Principal)

CARNAVAL EM ARCADAS

Shows

Local: Praça André Jacobsen

20h: Desfile do Bloco Império Arcadense – com o Bloco dos Mascarados, Bateria Império Arcadense, Bloco das Crianças, Bloco Vai quem é Velha Guarda da Impéio

22h: Banda Pertrini Folia

DOMINGO (02/03)

Desfile de Blocos

Local: Ruas do Centro Histórico

13h: Bloco Arrastaxé

14h30: Bloco Batukada

16h: Bloco Cooperativa – 10 anos

17h30: Bloco Vermelho e Branco

19h: Batuque de Marias

20h30: Bloco Pagode do Duzinho

Shows

Local: Praça Pádua Salles

18h: Pimenta Doce (Palco da Rádio)

Shows

Local: Bolão (Centro Esportivo do Trabalhador)

16h: Matinê para as crianças Axé MP3 Kids (Palco Marquise)

19h: Satisfação Aí (Palco Marquise)

20h: DJ Serginho Moratori (Palco Itinerante)

20h30: Banda Show Folia (Palco Principal)

22h: DJ Serginho Moratori (Palco Itinerante)

23h: Negritude Júnior (Palco Principal)

CARNAVAL EM ARCADAS (02/03)

Local: Praça André Jacobsen

16h: Mamonas Assassinas Cover: matinê para crianças (Palco Distrito)

22h: Mega Banda Show (Palco Distrito)

CARNAVAL EM TRÊS PONTES (02/03)

Local: Quadra de Esporte (ao lado da Bocha e do Campo de Futebol)

16h: Matinês com brinquedos infláveis – som mecânico

CARNAVAL NO SÃO DIMAS (02/03)

Local: Praça José Carlos Ferreira (Terminal Rodoviário)

16h: Matinê com brinquedos infláveis – som mecânico

SEGUNDA-FEIRA (03/03)

Desfile de Blocos

Local: Ruas do Centro Histórico

13h: Bloco do Padero

14h30: Bloco Forrózin

16h: Bloco Folia

17h30: Bloco Mas Será o Benedito?

19h: Bloco Me Gusta

20h30: Bloco Explode Coração

Shows

Local: Praça Pádua Salles

18h: Sambaiá (Placo da Rádio)

Shows

Local: Bolão (Centro Esportivo do Trabalhador)

19h: Ké Graça (Palco Marquise)

20h: DJ Serginho Moratori (Palco Itinerante)

20h30: Bateria Show Anjos da Alegria (palco Principal)

22h: DJ Serginho Moratori (palco Itinerante

23h: Axé Bahia (Palco Principal)

CARNAVAL EM ARCADAS (03/03)

Local: Praça André Jaconsen

20h: Desfile do Bloco Império Arcadense – com o Bloco dos Mascarados, Bateria Império Arcadense, Bloco das Crianças, Bloco Vai quem é a Velha Guarda da Império

22h: Banda Folia (Palco Distrito)

TEÇA-FEIRA (04/03)

Desfile de Bloco

Local: Ruas do Centro Histórico

13h: Miscelânea

14h30: Bloco Mistureba

16h: Bloco Groove na Cabeça

17h30: Bloco dos Ursos

19h: Bloco Time de Casa

20h30: Bloco Axé Moça

Shows

Local: Praça Pádua Salles

18h: Carnajazz (Palco da Rádio)

Shows

Local: Bolão (Centro Esportivo do Trabalhador)

16h: matinê para crianças Bateria Show da Império Arcadense (Palco Marquise)

16h30: Mamonas Assassinas Cover (Palco Marquise)

18h: Lacrafolia (Palco Principal)

20h: DJ Serginho Moratori (Palco Itinerante)

20h30: Banda Me Gusta (Palco Principal)

22h: DJ Serginho Moratori (Palco Itinerante)

23h: Sambô (Palco Principal)

CARNAVAL EM ARCADAS (04/03)

Local: Praça André Jaconsen

16h: Delírio das Águas (Palco Distrito) – matinês para as crianças

19h30: Carnaval com Juninho Lima (Palco Distrito)

CARNAVAL EM TRÊS PONTES (04/03)

Local: Quadra de Esporte (ao lado da Bocha e do Campo de Futebol)

16h: Matinês com brinquedos infláveis – som mecânico

CARNAVAL NO SÃO DIMAS (04/03)

Local: Praça José Carlos Ferreira (Terminal Rodoviário)

16h: Matinê com brinquedos infláveis – som mecânico