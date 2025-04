Grátis em Itapira: projeto Clássicos em Cena dedicado ao choro no dia 16 de abril

O projeto Clássicos em Cena, que oferece apresentações mensais

gratuitas e comentadas de música clássica e instrumental, traz para

Itapira o Guilherme Lamas Trio no dia 16 de abril. A apresentação

será uma oportunidade única para o público apreciar a beleza do

choro, um dos ritmos mais representativos da música brasileira, num

panorama histórico-social que vai relembrar obras de músicos

emblemáticos do gênero, como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Anacleto

de Medeiros, Garoto, entre outros. O evento começa às 19h e tem

entrada franca, no anfiteatro do Grupo Penha, na Rua Comendador

Funabashi Tokuji, 278, no Jardim Ivete.

O trio liderado por Guilherme Lamas (violão), ao lado de Leandro

Tigrão (flauta) e Roberto Amaral (pandeiro), sobe ao palco com o show

‘Bem Acompanhado’, um espetáculo instrumental que celebra o papel

essencial do violonista de acompanhamento. Além de músico, Guilherme

Lamas é doutor e mestre pela Unicamp, e o foco de seu trabalho é

justamente o violão 7 cordas que, no palco, ora se destaca como

solista, ora se funde ao conjunto, dando vida e movimento à música.

Como é tradição no projeto Clássicos em Cena em Itapira, a noite

musical terá a presença do Maestro Parcival Módolo, que conduz as

apresentações com comentários, curiosidades, histórias e

informações que ajudam o público a apreciar melhor as composições,

os instrumentos e o trabalho de cada grupo convidado, sempre de forma

leve e bem descontraída.

“_Eu me alegro muito de estar mensalmente no Clássicos em Cena,

falando sobre música e aproximando-a cada vez mais dos ouvintes. Com

apoio da Penha, que vem mantendo o projeto com regularidade ao longo dos

anos, temos o privilégio de levar música de excelente qualidade ao

público de Itapira por mais um ano. Assim, esse desfile de quartetos de

cordas, grupos de saxofones, grupos de percussão, grupos de vozes –

enfim, tudo o que quisermos, porque de tudo passa pelo projeto

Clássicos em Cena – só enriquece a cada um de nós e ao público da

cidade, que nos recebe há tanto tempo e sempre de forma tão amável.

Abril é dedicado ao choro e tenho certeza que será mais uma noite

memorável_!”, comenta o Maestro Parcival Módolo.

Professor e regente com carreira internacional, Módolo tem mestrado em

música dos séculos XVII e XVIII na Alemanha e doutorado pela

University of Southern California, em Los Angeles. Foi Maestro Titular e

Diretor Artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e atualmente é coordenador

geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie

em São Paulo, além de atuar regularmente como regente convidado em

várias orquestras brasileiras e no exterior.

A concepção do projeto Clássicos em Cena, idealizado pelo próprio

Módolo em colaboração com o produtor cultural Antoine Kolokathis,

fundador da Direção Cultura, tem como ponto central a propagação da

música clássica e instrumental de maneira gratuita e acessível ao

público em geral. O projeto nasceu no ano 2000 e já passou por mais de

15 cidades.

Com patrocínio do Grupo Penha, por meio da Lei Federal de Incentivo à

Cultura, o Projeto Clássicos em Cena em Itapira já tem as próximas

atrações confirmadas, a Camerata Casa das Artes, no dia 21 de maio, e

o Conversa Ribeira, no dia 25 de junho.

Grupo Penha

_Reconhecido como uma referência na indústria, o Grupo Penha é um dos

principais produtores de embalagens de papelão ondulado no Brasil, com

10 unidades distribuídas em quatro estados: São Paulo, Paraná, Minas

Gerais e Bahia._

_ _

_Com 64 anos de expertise, seus 2,3 mil colaboradores se dedicam

diariamente a desenvolver soluções de embalagens únicas e

sustentáveis que incorporam os mais avançados e personalizados

serviços disponíveis no mercado, cultivando parcerias sólidas que

transcendem a simples entrega de produtos._

Serviço:

Ministério da Cultura e Grupo Penha apresentam:

Clássicos em Cena em Itapira

Convidado: Guilherme Lamas Trio

Data: 16 de abril (4ªf)

Horário: 19h

Entrada Franca

Local: Anfiteatro da Penha – Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278, no

Jardim Ivete, em Itapira/SP

Mais informações: www.classicosemcena.com.br [2]

Mais fotos AQUI [1]

Mais informações para Imprensa:

Andréa Alves

(19) 99219.2606 |andrea@a2n.com.br

A2N Comunicação – www.a2n.com.br [3]