GRIPÁRIO: MISSÃO CUMPRIDA!

Após atender as centenas de casos de Covid-19 e cumprir sua função original, o Ambulatório de Síndromes Gripais, instalado na Santa Casa de Mogi Mirim, encerrará suas atividades no próximo dia 31.

Criado como plano emergencial pelo prefeito Paulo Silva para desafogar o atendimento da UPA durante o período de pico da pandemia e afastar a possibilidade de contágio por contato com pacientes de outras patologias, o gripário anexo à Santa Casa agilizou os atendimentos, exames, tratamentos e internações, salvando vidas de inúmeros mogimirianos que utilizaram o serviço.

Importante ressaltar que Mogi Mirim está sendo uma das últimas cidades da região a fechar este atendimento específico para sintomas de Covid-19. Isso se deu após a portaria assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 22 de abril, que declara o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), causada pela pandemia da Covid-19 no Brasil. Desta forma, também se encerrou o repasse de verbas para manter o atendimento, que era feito pelo SUS.

Com o avanço da vacinação e a queda de internações em UTI, que seguem zeradas há quase um mês, e nos números de casos graves, o atendimento para sintomas gripais volta a ser feito normalmente na UPA.

Com o fechamento deste ciclo, a Prefeitura agradece e parabeniza imensamente a todos os profissionais que fizeram parte desta luta contra a Covid, se desdobrando e se doando diuturnamente pelo próximo, salvando vidas e cuidando de pessoas.

O Prefeito Paulo Silva também enfatizou que já estão sendo elaborados os estudos técnicos para reabertura, no mesmo local do Ambulatório de Síndromes Gripais, do novo UPA de Mogi Mirim, estudos estes que serão divulgados brevemente.